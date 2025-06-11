ЄС не має наміру повертатися до «business as usual» у відносинах з Росією - Каллас

Представлені сьогодні пропозиції Європейської комісії до 18-го пакету санкцій проти Росії надсилають чіткий сигнал про те, що ЄС не має наміру за будь-яких умов повертатися до «business as usual» у відносинах з країною-агресором.

Про це сьогодні у Брюсселі під час представлення пропозицій до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після запровадження нових санкцій російський тіньовий флот не зможе здійснювати імпорт, і Росія буде вимушена шукати нові судна. Це буде коштувати для них більше та скоротить прибутки. Ми також пропонуємо понизити граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів, що є нижчим за ринкову ціну. Таке пониження граничної ціни завдасть удару по російським надходженням. Ми пропонуємо санкції проти «Північних потоків», щоб позбавити Росію можливості отримувати будь-який прибуток цим шляхом. Все це надсилає дуже чіткий сигнал - ми не маємо наміру повертатися до «бізнесу як завжди»», - наголосила Каллас.

Вона зауважила, що після поширення санкцій ЄС ще на 77 суден російського «тіньового флоту» загальна кількість таких танкерів перевищила 400. При цьому подібні обмежувальні заходи ЄС в рамках попереднього, 17-го пакету санкцій, виявилися дуже ефективними. Вони дозволили скоротити російський експорт сирої нафти через Чорне та Балтійське моря на 30% лише протягом одного тижня після застосування обмежувальних заходів. В результаті лише у травні поточного року Фонд національного добробуту (ФНБ) Росії скоротився на 6 мільярдів доларів, - від 42 до 36 мільярдів доларів США. Такими темпами, за словами Каллас, він може бути повністю спустошеним вже наступного року.

Висока представниця ЄС повідомила, що Європа спрямує нові обмежувальні заходи проти російського банківського сектору та проти компаній, що залучені до виробництва російської зброї, або підтримують таке виробництво. Це включає до санкційного списку ЄС додатково 22 установи, не лише російські, але й компанії третіх країн, зокрема, з Китаю й Білорусі. Після розширення санкційного списку обмежувальні заходи ЄС будуть поширюватися на більш ніж 800 таких компаній.

«Ми робимо все це, тому що санкції працюють та послаблюють російську здатність воювати далі. Росія хоче, щоб ми повірили у її здатність вести цю війну вічно. Але це не є правдою... Скорочуючи надходження Росії, ми не дозволяємо їй поповнювати свою «скриню війни». Кожного дня Росія бреше про своє прагнення до миру, в той час як Путін випробовує світ. Разом із Сполученими Штатами ми дійсно можемо примусити Путіна до серйозних переговорів. Кожного дня, як Росія продовжує свою війну, ціна для неї має зростати», - наголосила Каллас.