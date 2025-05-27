У ЄС розкрили деталі програми переозброєння SAFE

Європейська рада оприлюднила офіційну інформацію про ухвалену Радою міністрів ЄС із загальних справ кредитну програму переозброєння Європи SAFE.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація опублікована на сайті Європейської ради.

«Європейська радаухвалила сьогодні регуляторні правила, що утворюють програму Security Action for Europe (SAFE - «Безпекові дії для Європи»). SAFE є новим фінансовим інструментом ЄС, який підтримає ті країни-члени, які мають бажання вкладати інвестиції в оборонне промислове виробництво через спільне замовлення та із фіксацією на розвитку пріоритетних спроможностей. SAFE буде фінансувати термінові та великомасштабні інвестиції у європейські оборонні технології та промислову базу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головною метою цієї програми є нарощування спроможностей європейської оборонної промисловості, щоб забезпечити наявність у Європі потрібного військового обладнання тоді, коли воно буде необхідним, та усунути наявні«провалля» у таких спроможностях, щоб значно підвищити загальну готовність ЄС до оборони. Крім того, SAFE дозволить Євросоюзу посилити підтримку для України, оскільки від початку передбачає асоціацію її оборонної промисловості із фінансовими інструментами цієї європейської програми.

Ця нова фінансова програма стимулюватиме спільне замовлення в ЄС. При цьому для отримання кредитної підтримки на сприятливих умовах до спільного замовлення мають бути долучені щонайменше дві країни зі складу членів ЄС. Співробітництво в рамках SAFE відкрито для країн Європейського економічного простору та для України, що передбачає не лише можливість спільної закупівлі військового обладнання, а і його замовлення на українських підприємствах.

SAFE є відкритим також для країн-кандидатів на входження до ЄС та для ключових партнерів, таких як Велика Британія, хоча у цьому випадку оборонне співробітництво та спільне замовлення мають регулюватися окремими партнерськими угодами зі згаданими країнами.

Регуляторні правила в рамках SAFE спрощують процедури спільного оборонного замовлення та передбачають фінансування оборонних закупівель за двома головними напрямками.

Перша категорія включає боєприпаси й ракети, артилерійські системи, високоточні ударні системи, наземні бойові спроможності та системи підтримки (зокрема, польове оснащення військовослужбовців піхотних підрозділів, засоби захисту критичної інфраструктури, кібернетичного захисту та забезпечення військової мобільності).

Друга категорія стосується систем протиповітряного та протиракетного захисту, морських надводних та підводних спроможностей, великі безпілотні пристрої та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби, що забезпечують стратегічні спроможності (наприклад, авіатранспортні перевезення або системи повітряної дозаправки), космічне обладнання та послуги, засоби штучного інтелекту та електронну зброю.

За обома категоріями оборонної продукції контракти на її виробництво мають передбачати, що загальна вартість компонентів походженням з поза меж ЄС, країн Європейського економічного простору та України не будуть перевищувати 35% від оціночної вартості кінцевого продукту.

При цьому, як наголошується в оприлюдненій інформації, ЄС буде прагнути надалі зміцнювати та поглиблювати трансатлантичне співробітництво у сфері безпеки й оборони, а також забезпечить, щоб ці зусилля були доповненням до політики стримування й оборони в рамках НАТО.

Програма SAFE остаточно набуде чинності після дати її оприлюднення в Офіційному журналі ЄС, тобто з 29 травня 2025 року.

Як повідомлялося, програма SAFE є першим інструментом в рамках представленого Єврокомісією плану переозброєння Європи - ReArm Europe, який має також назву «Готовність-2030» (Readiness 2030), - та передбачає збільшення оборонних витрат в країнах ЄС на суму, що перевищує 800 млрд євро.