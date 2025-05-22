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Європарламент ухвалив нові мита на продукцію з РФ і Білорусі
12:53 22.05.2025 |
Підвищення на 50 відсотків мит на низку сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі схвалив у четвер, 22 травня, Європейський парламент у Брюсселі.
Йдеться про решту продуктів, які досі не обкладалися жодними митними зборами Європейського Союзу, серед них - цукор, оцет, борошно і корми для худоби. Таким чином, щойно новий закон набуде чинності, весь сільськогосподарський імпорт з Росії обкладатиметься митами ЄС.
Євродепутати також підтримали введення 6,5-відсоткових мит на добрива з Росії та Білорусі, плюс додаткові збори по 40-45 євро за тонну протягом 2025-2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.
Законопроєкт ухвалений в першому читанні. Його підтримали 411 європарламентарів, 100 проголосували проти, 78 - утрималися. Європарламент схвалив пропозицію, з якою наприкінці січня виступила Європейська Комісія. Тепер за неї має проголосувати Рада ЄС.
Нововведення не зачіпає російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн, що, як пояснюють в Єврокомісії, "відповідає зобов'язанням ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі". Це означає, що операції купівлі-продажу російської аграрної продукції залишаються незмінними, так само як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на його суднах і надання послуг зі страхування та фінансування.
ЄС більше не хоче платити Москві та Мінську
Доходи, які Росія та Білорусь отримують від добрив, у Брюсселі вважають прямим внеском у війну проти України. "Постанова про поступове підвищення митних зборів на продукцію з Росії та Білорусі допоможе запобігти використанню Росією ринку ЄС для фінансування своєї військової машини", - зазначила раніше постійна доповідачка Європарламенту з питань Росії Інесе Вайдере.
Вона вважає неприйнятним той факт, що через понад три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС усе ще закуповує в РФ критично важливі товари у великих обсягах. "Фактично, цей імпорт значно збільшився", - заявила євродепутатка.
Обсяг імпорту в ЄС сечовини та азотних добрив із Росії, і без того великий у 2023 році, суттєво зріс у 2024 році. Єврокомісія називає цю ситуацію економічною залежністю від РФ і вважає, що без належного втручання вона може завдати шкоди продовольчій безпеці ЄС і, особливо у випадку з добривами, зробити ЄС вразливим для можливого тиску з боку Росії.
Мета: знизити залежність ЄС від поставок з РФ і РБ
ЄС прагне знизити залежність від поставок із Росії та Білорусі й розраховує, що нові заходи значно скоротять обсяг ввезення зазначених вище товарів, які походять або експортуються прямо або побічно з цих двох країн.
Це, як ідеться у пресрелізі Європарламенту, має призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив у ЄС - галузі, яка наразі страждає від низьких цін на імпортні товари. Закон також дасть змогу збільшити постраждале від дешевого російського імпорту виробництво добрив у ЄС і дасть фермерам час на адаптацію.
Європарламент доручив Єврокомісії відстежувати та вживати заходів для пом'якшення зростання цін, яке може завдати шкоди внутрішньому ринку і сільськогосподарському сектору ЄС.
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