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АНАЛІТИКА

Витрати росіян на їжу зросли до рекорду з початку повномасштабної війни

 

Частка витрат громадян Росії на купівлю продуктів харчування в квітні 2025 року досягла максимуму з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Про це свідчать дані дослідження російського холдингу "Ромір", передає The Moscow Times.

У середньому російські споживачі витрачали на їжу 34,6% своїх витрат проти 33% на початку року та 28,6% - у квітні 2024 року. Такий показник став рекордним за п'ять років доступної статистики, якщо виключити період локдауну в пандемію корнавірусу, коли непродовольчі магазини були закриті (тоді частка витрат на їжу сягала 37%)

"Що нижче цей показник, то вищий рівень добробуту, оскільки сім'я може дозволити собі більші витрати на непродовольчі товари та послуги", - сказано в дослідженні.

Згідно з методологією, ухваленою ООН, найбагатшою вважається країна, де люди витрачають на їжу менше 20% своїх витрат, а забезпеченою - де ця частка тримається нижче 30%.

Росіяни змушені віддавати все більше своїх доходів на купівлю продуктів харчування через прискорення продовольчої інфляції: минулого року, згідно з Росстатом, вона перевищила 11% і стала рекордно за останні дев'ять років. До середини травня темпи зростання цін на продукти харчування прискорилися до 12,7%, а окремі базові товари злетіли в ціні на десятки та сотні відсотків.

У січні повідомлялося, що майже дві третини російських сімей (63%) щонайменше половину доходів витрачають на харчування. Зокрема, 37% опитаних повідомили, що їхня родина витрачає на їжу "приблизно половину" доходів, ще 16% - "приблизно дві третини", а 10% - "майже всі". Менш ніж половину доходів на їжу витрачають близько третини прсійських сімей (32%).

У грудні минулого року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Анатолій Аксаков підтримав ідею повернення продуктових талонів, як у СРСР. На думку Аксакова, "ініціатива має здорову основу" та її потрібно поширити на всю Росію: так "люди, які мають потребу", "за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя".

Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії 2025 року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ. Джерело: https://censor.net/n3552499
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Рсоія
 

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