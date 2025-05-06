Росія розглядає пониження рівня ціни Urals для збільшення надходжень у ФНД

Росія розглядає можливість зміни свого ключового механізму формування бюджету у відповідь на падіння доходів від нафти, що свідчить про те, що кремль очікує, що ціни на сиру нафту залишатимуться низькими довше, поки війна в Україні продовжує виснажувати державну скарбницю.

Як повідомляє Bloomberg, уряд може знизити поріг свого так званого бюджетного правила приблизно до 50 доларів за барель з 60 доларів, що є зараз, з наступного року, якщо ціни на сиру нафту залишатимуться низькими, за словами особи, знайомої з цим питанням, яка попросила не називати її імені, оскільки ці міркування не є публічними. Обговорення перебувають на ранній стадії, і ключовим викликом для чиновників є те, що це вимагатиме скорочення державних витрат, поки війна продовжує поглинати ресурси, за словами цієї особи.

росія давно використовує бюджетне правило як своєрідну страховку від падіння цін на нафту. Цей механізм дозволяє державі перераховувати надлишки енергетичних доходів до свого Фонду національного добробуту, коли російська нафта коштує більше 60 доларів за барель. Накопичені резерви потім допомагають компенсувати падіння цін на нафту.

Ціна на сиру нафту впала приблизно до чотирирічного мінімуму на тлі очікувань, що торговельна війна президента США Дональда Трампа зашкодить попиту, а також через те, що альянс ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та росією відмовляється від своєї давньої стратегії підтримки цін на нафту.

росія залежить від доходів від продажу нафти та газу на 30% доходів держави. Дебати щодо зниження порогу згідно з бюджетним правилом свідчать про те, що уряд дедалі більше впевнений, що падіння світових цін на нафту продовжиться, і що він не може очікувати значного відновлення найближчим часом. Це змусить Кремль знайти інші способи поповнення свого військового бюджету на тлі рекордних рівнів витрат на військові потреби.

Фонд добробуту вже сильно виснажений через фінансування кремлем війни в Україні, яка триває вже четвертий рік. Ліквідні кошти, доступні для витрат, впали до 3,3 трильйона рублів (41 мільярд доларів) у квітні порівняно з 8,4 трильйона рублів на початку 2022 року, до початку вторгнення.

Поточний поріг у 60 доларів за барель для спрямування надлишкових доходів до фонду добробуту стає дедалі більш неприйнятним, оскільки експортні ціни на російську сиру нафту впали нижче цього рівня, а Міністерство фінансів продовжувало залучати резерви для підтримки бюджету, прискорюючи їх виснаження.

Міністерство фінансів минулого тижня більш ніж утричі збільшило свій цільовий показник дефіциту бюджету на 2025 рік після зниження очікувань щодо доходів та ціни на нафту.

Базова нафта марки Brent у травні торгується поблизу найнижчого рівня з початку 2021 року, оскільки тарифна війна Трампа загрожує зірвати світове економічне зростання та підірвати попит на енергоносії.

Кілька ключових членів Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, включаючи Росію, у суботу домовилися продовжити відновлення видобутку сирої нафти в червні прискореними темпами, що ще більше підживлює побоювання щодо надлишку пропозиції.

росія підтримала план, оскільки очікує, що збільшення видобутку сирої нафти принаймні частково компенсує втрату бюджетних доходів через нижчі ціни, за словами урядовця, який побажав залишитися анонімним.

Після рішення членів ОПЕК+ росія зможе збільшити видобуток виключно сирої нафти до 9,16 мільйона барелів на день у червні. У березні країна видобувала 8,965 мільйона барелів на день, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.