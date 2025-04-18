Маніпуляція Трампа? Що стоїть за підвищенням штрафних мит

Мита, про які оголосив президент США Дональд Трамп, уперше було запроваджено після опівночі 9 квітня, що призвело до різкого падіння фондових ринків. Після початку ранкових торгів президент швидко опублікував повідомлення для інвесторів на своїй соціальній платформі Truth Social. "Не хвилюйтеся! Усе буде добре. США будуть більшими і кращими, ніж будь-коли раніше! - зазначалося в ньому. "Це чудовий час для купівлі!!!" - додав Трамп друге повідомлення через кілька хвилин.

За кілька годин до призупинення запроваджених мит Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social закликав інвесторів купувати акції

А кількома годинами пізніше він різко відіграв назад: хоча США зберігають універсальний 10-відсотковий збір з імпорту, запровадження цілої низки додаткових тарифів - для деяких країн до 50 відсотків - було призупинено.

Ця новина викликала різкий зліт на ринку. Фондовий індекс S&P 500 продемонстрував найбільший приріст за день, а Nasdaq - другий за величиною з 2008 року. Тільки для Китаю тарифи залишилися чинними, і Трамп ще сильніше збільшив їх.

Демократи закликають до розслідування

90-денна пауза в застосуванні тарифів і подальша реакція змусили опонентів замислитися над питанням: чи не займався Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням фондовим ринком? Ідеться про те, що деякі люди могли отримати великі доходи, скуповуючи акції в момент падіння.

Інсайдерська торгівля є порушенням закону і полягає у купівлі або продажі акцій з використанням інформації, недоступної громадськості. У ширшому сенсі маніпулювання ринком визначається як спроба вплинути на вільне функціонування відкритого ринку з метою отримання прибутку.

Демократи, такі як Адам Шифф із Каліфорнії, закликали провести розслідування, щоб з'ясувати, чи могли урядовці незаконно отримати вигоду з інсайдерської інформації про тарифну паузу Дональда Трампа

10 квітня лідер парламентської демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що його партія "наполегливо вимагатиме відповідей і прозорості, особливо в тому, що стосується рішень про купівлю акцій, які могли відбутися за останні кілька днів". Сенатори Адам Шифф і Рубен Гальєго домагаються проведення розслідування, щоб з'ясувати, чи отримав хтось фінансову вигоду від того, що заздалегідь знав про рішення Трампа.

У відповідь заступник речника Білого дому Куш Десаї заявив газеті The Washington Post, що "президент Сполучених Штатів зобов'язаний заспокоїти ринок і американців щодо їхньої економічної безпеки в умовах постійного залякування з боку ЗМІ".

Наразі жодних доказів того, що Трамп займався маніпулюванням ринку або інсайдерською торгівлею, не надано. Однак Річард Пейнтер, колишній юрист з питань етики в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, сказав DW, що події 9 квітня були безпрецедентними. "Ніколи раніше президент конкретно не висловлювався з приводу того, чи варто купувати або продавати акції. Ніколи не було такого, щоб адміністрація збиралася заздалегідь оголошувати про настільки значні зміни в економічній політиці", - сказав він.

Пейнтер вважає, що необхідно провести розслідування, щоб з'ясувати, "хто знав про плани президента щодо тарифів і чи укладав хтось угоди на основі цієї інформації". Однак видається малоймовірним, що розслідування буде проведено як Конгресом, обидві палати якого контролюють республіканці, так і Комісією з цінних паперів і бірж США, яка відповідає за розслідування випадків інсайдерської торгівлі.

Мита як сонар, яким Трамп промацує світ

Деякі спостерігачі вказують на книжку Трампа 1987 року "Мистецтво угоди" як прообраз для нинішньої ситуації з тарифами, а сам президент хвалиться тим, що його стратегія змусила інші країни світу звернутися до нього з проханням переглянути умови торгівлі.

Інші вважають, що рішення призупинити запровадження тарифів у відповідь на падіння ринку свідчить про хаотичну економічну стратегію Трампа.

В інтерв'ю DW Девід Бієрі, колишній інвестиційний банкір, а нині доцент школи суспільних і міжнародних відносин у Вірджинському технологічному інституті, зазначив: поки що не зрозуміло, що пауза Трампа означатиме для американської та світової економіки, але надто спрощено казати, що адміністрація США придумує економічну політику на ходу.

Натомість він порівняв дії президента із сонаром, за допомогою якого Трамп перевіряє решту світу, щоб дізнатися, як він відреагує на його підхід до торгівлі, орієнтований на тарифи. "Наскільки я розумію, це не сигнал про те, що він відмовляється від своєї тарифної стратегії, - сказав Бієрі. - Це просто дає людям невеликий перепочинок або є формою стратегічного домінування, що дозволяє постійно коригувати правила гри. У тактиці ведення переговорів це дуже поширене явище, тому що означає, що ви задаєте тон і постійно ставите партнера в невигідне становище".

Бієрі вважає, що на карту поставлено занадто багато, щоб стверджувати, що Трамп маніпулює фондовим ринком. Замість цього, за його словами, план Трампа - це спроба розв'язати проблему мінливої ролі Америки у світовій економіці та історично рекордного рівня держборгу США.

"Протягом останніх 50 років роль Америки у світовій економіці змінювалася, іноді її вплив на світову економіку сповільнювався, - сказав він. - Зараз той момент, коли американські інститути можуть подолати розрив між своєю роллю на глобальному рівні та своєю роллю всередині країни. США одночасно відповідають за глобальну фінансову безпеку та економічну стабільність, і при цьому внутрішня економіка швидко змінюється".

Чого ще очікувати від Трампа?

Після бурхливого періоду на ринках багато хто продовжуватиме гадати про можливі подальші дії Трампа - особливо з урахуванням ескалації тарифної війни за принципом "ударом на удар" між США і Китаєм. За словами Бієрі, якщо США прагнуть переглянути свою глобальну економічну роль, це залишає двері відчиненими для інших країн, готових зайняти провідні позиції.

"Ще належить побачити, чи рухаються США правильним шляхом і чи не зміниться позиція Америки - як країни, де відбувається субсидування глобальних суспільних благ - благ, якими всі користуються, але ніхто насправді не хоче робити свій внесок у те, щоб їх отримати. І поки що все це лежить на плечах Америки", - сказав він.

"Якщо ці часи минули, то одним із питань може стати: хто візьме на себе роль глобального лідера? Чи хочемо ми допустити, щоб цей вакуум заповнив Китай? А що в цьому випадку буде з ЄС?" - ставить питання вчений.