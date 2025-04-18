SpaceX Ілона Маска може зайнятися створенням системи ПРО «Золотий купол»

Компанія SpaceX Ілона Маска та два її партнери стали фаворитами у боротьбі за вирішальну частину проєкту зі створення протиракетної оборони "Золотий купол", яку раніше анонсував президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Reuters з посилання на шість різних джерел, SpaceX вже співпрацює з виробником програмного забезпечення Palantir та виробником безпілотників Anduril в межах тендеру на будівництво ключових частин для "Золотого купола".

За даними джерел, це викликало значний інтерес у частини оборонних стартапів технологічного сектору. Як відомо, усі три компанії були створені бізнесменами - основними політичними прихильниками Дональда Трампа.

"Незважаючи на позитивні сигнали від Пентагону групі SpaceX, деякі джерела підкреслили, що процес ухвалення рішень щодо "Золотого куполу" знаходиться на ранніх стадіях. Його остаточна структура та ті, хто буде обраний для роботи над ним, можуть кардинально змінитись у найближчі місяці", - відзначило видання.

Зазначається, що упродовж останніх тижнів три компанії зустрічалися з високопосадовцями в адміністрації Трампа і Пентагоні, щоб представити свій план, який передбачає створення та запуск від 400 до понад 1000 супутників, які обертатимуться навколо земної кулі для визначення ракет і відстеження їх руху.

За словами трьох джерел, очікується, що окремий флот з 200 ударних супутників, озброєних ракетами або лазерами, зможе збивати ворожі ракети. Сам Ілон Маск відмовився коментувати інформацію про те, чи бере він участь в будь-яких дискусіях або переговорах щодо федеральних контрактів.

Білий дім, SpaceX, Palantir і Anduril також не відповіли на запитання. Видання також відмітило, що якщо група під керівництвом SpaceX виграє контракт щодо "Золотого куполу", це стане найбільшою перемогою для Кремнієвої долини в прибутковій оборонній галузі та ударом по традиційних підрядниках.

Деякі експерти вважають, що загальна вартість системи "Золотий купол" може сягати сотень мільярдів доларів. Два джерела розповіли Reuters, що SpaceX зробила незвичний хід і запропонувала організувати свою роль у проєкті як "сервіс за підпискою", в рамках якого уряд платитиме за доступ до технології, а не володітиме системою безпосередньо. Ця модель підписки може обійти деякі протоколи закупівель Пентагону, що дозволить розгорнути систему швидше. Але деякі посадовці оборонного відомства США висловили внутрішнє занепокоєння щодо її використання для будь-якої частини "Золотого купола", адже така домовленість була б незвичною для такої критичної оборонної програми.

Як ми повідомляли раніше, армія США має намір застосовувати штучний інтелект для підвищення автономності майбутньої системи "Золотий купол", яку Трамп планує впровадити для протиповітряної та протиракетної оборони країни. Основні напрямки розробки включають інтеграцію ШІ в управління вогнем для зменшення чисельності операторів, створення дистанційно керованих систем і розвиток автономних систем. Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня 2025 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді ракета SpaceX Falcon 9 здійснила рекордний 27-й політ, під час якого вивела на орбіту 27 супутників Starlink. Супутникова система Starlink зараз налічує майже 7 200 активних апаратів і продовжує стрімко зростати, забезпечуючи доступ до інтернету в усьому світі. Так, SpaceX не лише встановлює нові технологічні межі, а й продовжує активно розбудовувати глобальну супутникову інфраструктуру.