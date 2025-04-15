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АНАЛІТИКА

МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти зі США у 2025 р. на 200 тис. б/д через низькі ціни та торговельні мита

 

Значне падіння цін на нафту вразило сланцевий сектор США, оскільки компанії стверджують, що їм потрібно в середньому $65 за барель для прибуткового буріння нових легких сланцевих нафтових свердловин, йдеться у звіті МЕА з посиланням на дані огляду Dallas Fed Energy Survey (ФРС Далласа).

Нові тарифи імпортних мит також можуть зробити дорожчою купівлю сталі та обладнання, що ще більше знизить буріння, зазначається в документі.

Поряд із впливом китайських тарифів на імпорт американського етану і скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), це призвело до зниження оцінки видобутку нафти в США на 150 тис. б/д у 2025 році - до 490 тис. б/д. Таким чином, тепер МЕА очікує, що США 2025 року добудуть 20,7 млн б/д рідких вуглеводнів, а наступного року зростання сповільниться до 280 тис. б/д. Таким чином, видобуток РРВ у США сягне 21 млн б/д, водночас видобуток нафти сповільниться до 130 тис. б/д порівняно з 270 тис. б/д у нинішньому році, постачання конденсату знизиться до 130 тис. б/д порівняно з 210 тис. б/д у 2025 році.

Посилаючись на результати енергетичного огляду ФРС Далласа за I квартал 2025 року, МЕА повідомляє, що оптимізм, який зароджується в огляді за IV кв. 2024 року, відтоді був охолоджений через невизначеність, спричинену торговими конфліктами. "Дані, отримані від 130 енергетичних компаній (88 виробників і 42 нафтосервісних компаній), засвідчили зростання невизначеності та зниження ділової активності й настроїв. Додаткові коментарі висловили всеосяжне занепокоєння, яке наразі охоплює галузь", - наголошується у звіті.

В огляді також повідомлялося, що експлуатаційні витрати зросли на $2 за барель порівняно з попереднім роком, у середньому до $41 за барель, при цьому середні витрати в Пермському басейні становлять близько $34 за барель. Понад 75% із 68 опитаних компаній з розвідки та видобутку заявили, що їхні витрати на дотримання нормативних вимог становлять менше $4 за барель, причому основною складовою є юридичні та адміністративні витрати. Легка нафта зі сланцевих порід, як і раніше, буде основним фактором зростання поставок нафти в США у 2025 і 2026 роках, і хоча її видобуток збільшується, темпи зростання сповільнюються.

"Крім низьких цін на нафту, зростання стримуватиvtnmся безліччю інших чинників, включно з геологією, технологіями та ринками. Сланцеві свердловини мають набагато вищі початкові темпи зниження, ніж звичайні свердловини, вимагаючи більших щорічних обсягів заміни для підтримання видобутку на колишньому рівні, а не для зростання видобутку. (...) Минулого року спостерігалося підвищення ефективності як щодо продуктивності свердловин, так і швидкості буріння/завершення, що переважило нижчу, ніж очікувалося, кількість бурових установок і проведених гідророзривів пласта (ГРП). У 2025 і 2026 роках ми припускаємо, що здатність зростання ефективності випереджати зниження активності скорочуватиметься", - зазначили аналітики МЕА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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