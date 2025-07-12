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Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії
23:31 11.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський повідомив про хороші політичні сигнали стосовно нових постачань для забезпечення армії та захисту неба, зокрема від Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів.
"Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, очікуємо ще домовленостей. Будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", - сказав він у вечірньому зверненні.
За словами президента, вже є "політичні сигнали найвищого рівня - хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів".
"За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати", - наголосив президент.
Президент також наголосив, що очікує детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні.
"Висновки будуть - персональні кадрові висновки", - резюмував Зеленський.
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