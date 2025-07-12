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АНАЛІТИКА

Лідер картелю ОПЕК несподівано перевищив квоту з видобутку нафти

 

Саудівська Аравія, ключовий гравець Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+), минулого місяця значно збільшила видобуток сирої нафти, перевищивши квоту, пише Bloomderg.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), на які посилається Bloomberg, у червні 2025 року королівство збільшило видобуток сирої нафти приблизно на 700 000 барелів на добу - до 9,8 млн барелів на добу. Водночас близько 70% додаткового видобутку пішло на експорт.

"Це було рідкісне порушення Ер-Ріядом узгоджених лімітів ОПЕК+, оскільки він неодноразово дорікав іншим членам за перевидобуток", - зазначає агентство.

Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати також збільшили видобуток та перевищили квоти ОПЕК, повідомило IEA.

Видобуток нафти понад квоти відбувається на тлі очікуваного значного надлишку пропозиції на світових ринках нафти. При цьому споживання у світі цього року зросте всього на 700 000 барелів на день, йдеться у щомісячному звіті агентства.

Таким чином, попит на нафту зростатиме найповільнішими темпами за 16 років, крім спаду, спричиненого пандемією 2020 року.

За даними IEA, видобуток за межами картелю ОПЕК+ зростатиме вдвічі швидше за світовий попит.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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