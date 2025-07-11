Німеччина надасть Україні грант на €40,5 мільйона для підтримки малого та середнього бізнесу

Уряд Німеччини виділить Україні 40,5 млн євро на гранти для підтримки малого та середнього підприємництва.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"Фонд розвитку підприємництва (ФРП) та німецький державний банк розвитку KfW підписали грантову угоду обсягом 40,5 млн євро на підтримку малого та середнього підприємництва (МСП)", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що кошти будуть виділені урядом Німеччини у межах проєкту "Інструмент стійкості МСП".

Угода передбачає покращення доступу українських мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), з пріоритетом із деокупованих та постраждалих від війни територій, до фінансування через інструменти, що реалізуються ФРП.

Так, цільові гранти надаватимуться мікро-, малому та середньому бізнесу як часткова компенсація основної суми інвестиційних кредитів. Розмір гранту визначатиметься відповідно до встановлених критеріїв, зокрема за географічною ознакою та приналежністю до цільових груп (наприклад, бізнес, очолюваний жінками, ВПО або ветеранами). Середній розмір такого кредиту - близько 250 000 євро. Гранти також можуть підтримувати заходи, пов'язані з відновленням після війни.

Фонд розвитку підприємництва надаватиме банкам довгострокову ліквідність у гривні, щоб ті могли кредитувати мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) на вигідних умовах. Також ці кредити можна буде поєднувати з державною програмою "5-7-9%".

Проєктом передбачається створення та капіталізація гарантійного фонду ФРП для зменшення кредитних ризиків банків та стимулювання кредитування у високо ризикованих або недостатньо охоплених регіонах. А також фінансування консультаційної та технічної допомоги для ФРП, а за потреби - і для банків та ММСП.