Російські шахти зупиняють видобуток

Російська вугільна промисловість занурилася в кризу під тягарем високих витрат на запозичення і санкцій.

Про це пише Bloomberg.

"За даними Федеральної служби статистики РФ, у 2024 році прибутковими залишилися тільки половина вугільних компаній, і ситуація погіршується. Одна з провідних гірничодобувних компаній, ПАТ "Мечел", 30 червня заявила, що цього року може скоротити продажі на чверть і вже почала скорочувати видобуток, оскільки кожна видобута тонна вугілля збільшує збитки. Деякі шахти в Сибіру вимушено припинили роботу", - йдеться в публікації.

За словами джерел агентства, однією з ключових проблем галузі є неможливість забезпечити себе обладнанням після трьох років санкцій. Вугільники часто змушені вдаватися до "канібалізації" - забирати обладнання з декількох об'єктів, щоб зібрати на одному підприємстві єдину робочу одиницю, яка може забезпечити мінімальні виробничі витрати за умови скорочення обсягів видобутку.

Водночас компанії стикаються з витратами на позикові кошти, що перевищують 20%, що ще більше знижує рентабельність, а ціни на вугілля впали до багаторічного мінімуму через зниження попиту з боку Китаю.