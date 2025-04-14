США звільнили від тарифів смартфони та комп'ютери. Навіть ті, що з Китаю

Адміністрація Дональда Трампа виключила смартфони та комп'ютери зі списку товарів, на які запровадили імпортні мита. Це стосується також продукції, виробленої в Китаї, для якої встановили підвищений тариф у 125%.

Пізно ввечері в п'ятницю Митна та прикордонна служба США опублікувала повідомлення про зміну у митній політиці.

Там йшлося, що у застосуванні глобальних тарифів буде виняток для комп'ютерів, смартфонів та ще кількох категорій електронних пристроїв і їхніх компонентів.

Американські технологічні компанії побоювалися, що запроваджені Трампом мита на імпорт призведуть до різкого зростання цін на цифрові пристрої, значну частину яких виробляють у Китаї.

Окрім смартфонів і комп'ютерів, від тарифів також звільнять напівпровідники, сонячні панелі, карти пам'яті та плоскі дисплеї.

Якби ці мита запрацювали, ціни на iPhone та інші електронні товари, зібрані в Китаї, за деякими оцінками, могли б зрости майже втричі.

США є одним із головних ринків збуту iPhone. За даними Counterpoint Research, торік на Apple припадала майже половина всіх продажів смартфонів у країні.

За даними компанії, близько 80% iPhone, які продаються в США, виробляються в Китаї, а решта 20% - в Індії.

Щоб уникнути надмірної залежності від Китаю, останніми роками Apple (як і Samsung, а також більшість інших основних гравців на ринку смартфонів) намагається диверсифікувати свої ланцюги постачання. Першими кандидатами для створення додаткових виробничих потужностей стали Індія та В'єтнам.

Пізно ввечері в суботу, під час подорожі до Маямі, Трамп заявив, що на початку наступного тижня надасть більше деталей щодо винятків.

"Ми будемо дуже конкретними, - сказав він журналістам на борту літака Air Force One, - Але ми отримуємо великі надходження. Як країна, ми отримуємо багато грошей".

Останнім часом, після того, як нові тарифи набрали чинності, Apple активно шукає способи прискорити виробництво в Індії та збільшити його обсяги.

Спочатку президент США Дональд Трамп заявляв, що жорсткі тарифи будуть запроваджені щодо всіх країн світу й набудуть чинності вже цього тижня.

Однак у середу він неочікувано змінив думку й оголосив, що країни, для яких встановлено підвищені тарифи (за винятком Китаю), отримають 90-денну відстрочку.

Підвищення тарифів на китайські товари Трамп пояснив тим, що американці нібито готові до запровадження Пекіном у відповідь 84-відсоткових мит на товари зі США.

Крім того, 9 квітня Трамп заявив, що ті країни, уряди яких не відповіли на американські тарифи введенням власних "дзеркальних" мит, отримають відстрочку - і до кінця червня на них поширюватиметься загальний імпортний тариф у розмірі 10%. Це також значно вище, ніж було раніше.

Пізніше Білий дім пояснив, що початкова заява Трампа була лише "тактикою ведення переговорів", спрямованою на досягнення більш вигідних торгових умов для США.

Сам Трамп стверджує, що запроваджене ним мито на імпорт дозволить усунути несправедливість у глобальній торговельній системі, а також повернути робочі місця та заводи на американську землю.