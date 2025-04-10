У США пропонують фізично затримувати танкери з російською нафтою: законопроєкт

У США зареєстрували новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з так званим тіньовим флотом танкерів, які Росія використовує для перевезення нафти в обхід західних санкцій, пов'язаних з війною проти України. Про це пише Reuters.

Сенатори Джоні Ернст (республіканка) та Річард Блюменталь (демократ) запропонували створити фонд з початковими $150 млн у 2025 році, який повинен буде стежити за тіньовим флотом.

Метою фонду буде перехоплення суден з сировиною з Росії та Ірану, які перевозять нафту в Індію та Китай з порушенням санкцій.

Конфіскована нафта буде продаватися, а кошти спрямовуватимуться на погашення державного боргу США.

"Окрім того, що цей закон зруйнує зловмисні спроби Москви обійти американське законодавство, він також надасть нашій країні можливість використовувати конфісковані активи для погашення власного боргу", - сказала Ернст.

Блюменталь додав: "Ці заходи нададуть нашому експортному контролю справжньої гостроти".

Агентство вказує, що майбутнє законопроєкту в Конгресі невизначене, хоча заходи щодо Росії та Ірану зазвичай знаходять підтримку серед законодавців з обох партій.