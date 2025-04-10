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АНАЛІТИКА

Китайський експорт автомобілів до Росії обвалився майже вдвічі через дії Москви

 

Росія більше перестала бути основним напрямком експорту автомобілів із Китаю через підвищення податків і уповільнення продажів. Так, автомобільний експорт Китаю до Росії за два місяці 2025 року скоротився майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 57 592 машин.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Автомобільний експорт Китаю до Росії в січні та лютому впав до 57 592 автомобілів, відстаючи від обсягів постачання китайських авто до Мексики, яка отримала 85 997 машин, і Об'єднаних Арабських Еміратів (71 418).

Це вперше за два роки, коли Росія не була в лідерах за експортом китайських автомобілів.

Минулого року ринок нових автомобілів у Росії досяг найвищого рівня за п'ять років, причому основна частина продажів припадала на китайські марки, оскільки інші міжнародні бренди вийшли з російського ринку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Однак тепер вищі податки на імпорт і процентні ставки сприяли ослабленню споживчих настроїв у Росії. Так, РФ ввела "утилізаційний збір", який поширюється на всі імпортовані з минулого року автомобілі, і цей збір поступово збільшуватиметься до 2030 року.

Окрім того, на ситуацію з експортом Китаю в РФ впливає те, що іноземні бренди можуть повернутися в Росію й почати швидко виготовляти і продавати автомобілі в разі закінчення війни Росії проти України.

Відтак, враховуючи цю невизначеність, китайські автовиробники більш обережні щодо рівня власних запасів, уповільнюючи поставки в РФ.

Ситуація з автомобілями в Росії

Наприкінці листопада стало відомо, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Раніше повідомлялося, що до чверті потенційних покупців автомобілів в Росії можуть відкладати угоду в очікуванні повернення міжнародних брендів.

Також повідомлялося, що німецькі виробники преміальних автомобілів BMW і Mercedes-Benz, які припинили продажі в Росії після початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, за підсумками минулого року опинилися серед лідерів з продажу у грошовому вираженні.

До того стало відомо, що російський ринок автомобілів цього року зіткнеться з масовим виходом китайських брендів із РФ, оскільки десятки китайських автомобільних марок збираються не в Росії, а ввозяться з Китаю, і попит серед росіян на них невисокий.

Перед тим у Росії провели дослідження можливості китайських автомобілів витримувати місцеві погодні умови. Тести проходили у 26 регіонах, участь у них взяли 17 китайських автомобільних брендів, і за результатами тесту, китайські автомобілі в Росії іржавіють за два роки, а європейські бренди, що пішли з РФ, витримують до 22.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники - вони закрили виробництва та припинили поставки.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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