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Банк Росії зафіксував максимальні з 2019 року вкладення іноземних інвесторів у російський держборг
09:06 09.04.2025 |
Центробанк Росії повідомив, що в березні іноземні інвестори активно вкладалися у російські держоблігації. За його даними, за місяць вони придбали облігацій федерального займу на 25,1 млрд руб., що "стало найбільшим обсягом нетто-покупок на вторинному ринку із середини 2019 року".
Про це пише The Moscow Times.
"Наприкінці місяця нерезиденти з дружніх країн робили великі покупки на ринку держборгу", - сказано в повідомленні російського Центробанку в огляді ринкових ризиків за березень.
До того ЦБ Росії повідомляв про ще більші покупки в лютому на аукціонах Мінфіну РФ - на максимальні з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України 43 млрд руб., але цього разу таких даних не надав.
Такі інвестори купували й акції. За даними Центробанку РФ, нетто-купівлі нерезидентів з "дружніх" країн (різниця між покупками та продажами) за місяць склала 13,4 млрд руб. На початку квітня тенденція продовжилася, зазначає регулятор.
Купувати російські ОФЗ на аукціонах було заборонено ще до початку повномасштабної війни - у відповідь на визнання "ДНР" та "ЛНР". У квітні 2022 року США заборонили "нові інвестиції" в Росію з уточненням: купувати ОФЗ на вторинному ринку також не можна.
Відтак, учасники російського ринку впевнені, що щонайменше за частиною останніх інвестицій із "дружніх" юрисдикцій стоять фонди з "недружніх" країн. На думку джерел на ринку, іноземні інвестори намагаються заходити в російські активи через фінансову інфраструктуру третіх країн.
У середині березні повідомлялося, що хедж-фонди та брокери шукають способи інвестувати в російські активи, сподіваючись, що можливе зближення президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним приверне капітал до економіки РФ.
Місяцем раніше стало відомо, що обсяг іноземних інвестицій у Росію продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 опустився до мінімуму за останні 15 років. Відтак, надії Кремля на те, що "дружні" країни замінять Росії західних інвесторів, виявилися марними.
Перед початком повномасштабної війни проти України три чверті прямих іноземних інвестицій у Росію було забезпечено країнами зі списку "недружніх", і інвестиції припинилися після запровадження санкцій та контрсанкцій.
У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій. За словами Путіна, таку оцінку зробило державне Агентство стратегічних ініціатив, яке, як стверджував Путін, використало ту саму методологію, що і Світовий банк.
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