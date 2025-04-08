Китай тримає найдовшу паузу в імпорті СПГ із США з часів останньої торгової війни

Китай не імпортував скраплений природний газ із США протягом 60 днів, що є найдовшою перервою за останні п'ять років, оскільки погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном спонукає покупців країни переспрямовувати постачання, повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням аналітичної компанії Kpler, яка відстежує дані про кораблі, наразі жоден з LNG-танкерів із США не прямує у Китай.

Під час першого терміну президента США Дональда Трампа Китай не брав вантажів із США протягом приблизно 400 днів до квітня 2020 року, згідно з даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg.

«Нульова торгівля СПГ між Китаєм і США, ймовірно, триватиме до кінця 2025 року з подальшим підвищенням тарифу Китаю на американський СПГ з попередніх 15% до 49% як контрударом проти найвищих тарифів Трампа, - сказав Вей Сюн, керівник відділу досліджень китайського газу Rystad Energy. - Тим часом ми очікуємо збільшення перепродажів китайськими компаніями».

Поточний геополітичний конфлікт починає роз'єднувати найбільшого у світі продавця й покупця CПГ. З 10 лютого Пекін запровадив 15% мито на постачання СПГ із США у відповідь на американські збори, які ще більше посилилися минулого тижня запровадженням китайських зборів на весь імпорт із США.

Китайські покупці СПГ отримують постачання з США за зобов'язувальними довгостроковими контрактами. Минула м'яка зима й значні запаси означають, що Китай не відчуває гострої потреби в СПГ, що дає трейдерам країни більше гнучкості для перепродажу постачань із США конкурентам у Європі й Азії.

Цей крок став полегшенням для Європи, яка потребувала більшої кількості СПГ, щоб поповнити запаси й компенсувати втрату російського трубопровідного газу.

