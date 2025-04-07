Провал нафтогазових доходів: Мінфін Росії вперше за рік продаватиме валюту з резервного фонду Путіна

Бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту (ФНД) не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету. Зниження цін на нафту в поєднанні з міцним рублем призвели до того, що в березні до російського бюджету надійшло менше нафтогазових доходів, ніж планував Мінфін РФ, і цю різницю доведеться покривати з Фонду.

Про це пише The Moscow Times.

Для цього у квітні Мінфін РФ продасть валюти та золота на 35,9 млрд руб.

Російський Мінфін розраховував у березні отримати 57,2 млрд руб. додаткових нафтогазових доходів порівняно з базовим рівнем, розрахованим із експортної ціни нафти в $60. Бюджет Росії зверстаний, виходячи із середньої ціни $69,7 за барель, але нафтогазові доходи понад базових спрямовуються в скарбничку. Якщо доходи виявляються нижчими, те, чого бракує, береться з неї.

Проте нафтогазові доходи Росії в березні виявилися на 65,6 млрд руб. менше за очікування Мінфіну РФ, і тепер він продаватиме зайве. Загальна сума продажу виходить з урахуванням того, що він у квітні сподівається отримати нафтогазові доходи на 29,7 млрд руб. більше базових - стільки він мав би направити на купівлю валюти.

Однак експерти на ринку побоюються, що й у квітні очікування не здійсняться, оскільки нафта дешевшає.

За перший квартал нафтогазові доходи бюджету Росії виявилися майже на 10% нижчими за торішні, зкоерма в березні - майже на 17%, в номінальному вираженні. Бюджет зверстаний, виходячи з середньорічного курсу 96,5 руб.

Мінфін Росії вже за підсумками лютого визнавав ризик недобору нафтогазових доходів до запланованих 10,9 трлн руб., але підкреслював, що вони поки вищі за базові.

Якщо вони опустяться нижче, доведеться залазити в резервний фонд. Станом на 1 квітня його розмір становив 11,75 трлн руб., але реально доступно менше 3,3 трлн руб. - такий обсяг ліквідних активів на рахунках в Центробанку Росії (юані та золото).

За час розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України сума зменшувалася втричі, і у разі чогось серйозного цих грошей не вистачить для підтримки російської економіки.

У ризиковому сценарії Центробанку РФ, що включає зниження цін на нафту, ліквідна частина ФНД використовується для нейтралізації шоку, що загрожує "вичерпанням" коштів Фонду вже протягом цього року. Зниження цін на нафту через уповільнення зростання світового попиту та зміцнення рубля можуть створити ризики для доходної частини бюджету.

Водночас цього року російський уряд обіцяв не використати кошти Фонду на латання бюджетних дірок. Проте уряд РФ продовжує витрачати останні резерви на підтримку проблемних компаній та інфраструктурних проєктів.

Раніше міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн руб., а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд - найнижчого рівня з 2008 року.

Однак до того повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті, а 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року - $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.

