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АНАЛІТИКА

У Білому домі пояснили, чому не запровадили мита щодо РФ

 

Сполучені Штати Америки не запроваджували нові мита на товари з Росії, оскільки зараз тривають переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Про це у неділю, 6 квітня, у коментарі телеканалу ABC заявив

директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт.

"Зараз тривають переговори з РФ та Україною, і я думаю, що президент вирішив не змішувати ці два питання (мита та переговори. - Ред.)... Росія зараз перебуває у процесі мирних переговорів, які впливають на тисячі та тисячі життів, на цьому зараз сфокусувався президент Дональд Трамп", - сказав він.

Також Хассетт зазначив, що рішення Трампа поки не вводити нові мита на російські товари не означає, що до РФ в майбутньому буде інше ставлення, ніж до інших держав.

Нові митні тарифи Трампа

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив запровадження базового мита на імпорт з усіх країн, також України, на рівні 10 відсотків, а також про підвищення тарифних ставок для десятків країн, які мають позитивне торговельне сальдо зі США. До останньої категорії увійшов і весь Євросоюз - мита для країн блоку встановлені на рівні 20 відсотків. Для товарів з Китаю встановлено мита на рівні 34 відсотки.

Окрім того, Вашингтон від 3 квітня запровадив 25-відсотковий тариф на імпорт до США будь-яких автомобілів. А аналогічні додаткові тарифи на автозапчастини почнуть діяти з 3 травня.

Своєю чергою, Китай 4 квітня оголосив рішення запровадити додаткові мита на товари зі США. Міністерство фінансів КНР заявило, що від 10 квітня ставка митних зборів на товари зі США становитиме 34 відсотки. Таким чином вона буде аналогічною тому тарифу, який США встановили на товари китайського походження.

Щодо Росії, Білорусі, Північної Кореї мита не застосували.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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