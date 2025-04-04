Через ремонти на НПЗ у березні рф скоротила морський експорт ДП на 5%

Експортні відвантаження дизпального з рф у березні 2025 року знизилися приблизно на 5% у добовому вираженні до попереднього місяця, до близько 3,8 млн т, на тлі скорочення випуску продукту через ремонти НПЗ, показали дані LSEG і джерел Reuters у галузі.

Зі слів учасників ринку, скорочення експорту дизпального пов'язане зі зниженням виробництва через аварійні зупинки рязанської НПК, саратовського й сизранського НПЗ, а також волгоградського НПЗ після атак безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Основними покупцями російського продукту минулого місяця залишалися Туреччина й Бразилія, при цьому відвантаження у напрямку Туреччини зросли приблизно на 17% до лютого, до близько 1,19 млн т, у Бразилію - майже на чверть, до 0,85 млн т.

Після набуття чинності ембарго на імпорт нафтопродуктів із рф до країн Євросоюзу у лютому 2023 року Бразилія й Туреччина залишаються основними покупцями російського дизпального.

Відвантаження продукту з портів рф у напрямку країн Африки у березні скоротилися майже вдвічі до попереднього місяця, до близько 0,64 млн т, при цьому основними покупцями, за даними LSEG, виступили Марокко, Того, Туніс і Єгипет.

Близько 335 тис. т російського дизпального минулого місяця відвантажено у напрямку перевалки «борт-борт» (ship-to-ship, STS) поблизу кіпрського порту «Лімасол», кінцевий пункт призначення цих вантажів поки невідомий.

Трейдери розпочали STS-перевалку ДП з рф поблизу Лімасола у січні, основна частина обсягів надходить із чорноморських портів рф - «новоросійська», «тамані» й «туапсе», згідно з даними LSEG.

Низка танкерів, що завантажили у портах рф близько 250 тис. т продукту, зараз перебувають у дорозі й не показують кінцевого пункту призначення.

Експортні постачання нафтопродуктів із прихованим пунктом призначення зростають останніми місяцями під тиском санкцій з боку США, Великобританії та Євросоюзу.

Згідно з розрахунками Reuters, обсяг потужностей первинного перероблення нафти, що простоюють, на НПЗ рф у березні збільшився на 0,62 млн т (+21,0%) щодо колишнього графіка поточного місяця, до 3,58 млн т.

Скорочення морського експорту дизпального з російських портів триває другий місяць поспіль. Нагадаємо, експортні відвантаження дизпального з рф у лютому 2025 року знизилися приблизно на 6% у добовому вираженні до попереднього місяця на тлі скорочення випуску палива й штормової погоди у південних портах.