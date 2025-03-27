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АНАЛІТИКА

«Нам начхати на вашу думку». Республіканка нагрубіянила журналістці за питання про скандал із чатом

 BBC


У США не вщухає скандал із секретним чатом в Signal та витоком державної інформації. Цього разу в його центрі опинилася конгресвумен Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін.

Як повідомляє Politico, Грін вступила у конфлікт із британською журналісткою Sky News Мартою Келнер під час пресконференції у Вашингтоні.

Інцидент стався, коли Келнер спробувала поставити запитання про нещодавній виток даних через месенджер Signal, пов'язаний із планами військових ударів США по Ємену.

Грін перервала її, запитавши: "З якої ви країни?"

Дізнавшись, що журналістка з Великої Британії, вона заявила: "Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися до своєї країни, де у вас серйозні проблеми з мігрантами?"

Коли Келнер спробувала уточнити, чи турбує Грін те, що витік інформації може поставити під загрозу життя американців, конгресвумен відповіла:

"Ви дбаєте про людей зі своєї країни? А як щодо всіх жінок, зґвалтованих мігрантами? Мені плювати на ваші фейкові новини".

Потім вона відмовилася відповідати на запитання, переключившись на американського журналіста, який, однак, підтримав колегу і попросив конгресвумен все ж відповісти.

"Я не відповідатиму їй, тому що мені начхати на її видання", - відрізала Грін, після чого перейшла до критики адміністрації Байдена за "відкриті кордони".

Марджорі Тейлор Грін відома своєю антиукраїнською позицією і підтримкою Дональда Трампа та руху Make America Great Again (Зробімо Америку великою знову).

Politico нагадує, що конгресвумен не вперше вступає у конфлікт із британською пресою.

Минулого року вона сказала колишній журналістці BBC Емілі Мейтліс "йти під три чорти", коли та запитала про поширення теорії змови, за якою лісові пожежі в Каліфорнії спричинив "єврейський лазерний промінь з космосу".

Що відомо про скандал із чатом в Signal

Головний редактор американського видання Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що його додали до закритого чату в месенджері Signal, де посадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня.

Листування містило деталі планування удару, а також розмову про те, як комунікувати рішення США атакувати.

У ній брали участь акаунти під іменами ключових державних чиновників, як-от віцепрезидент США Джей Ді Венс, глава Пентагону Пітер Гегсет і радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц.

Невдовзі по хуситах завдали удару, і саме так, як було написано в чаті.

Його учасники привітали один одного з успішною операцією.

Присутність сторонньої особи в чаті ніхто так і не помітив.

Публікація статті Голдберга про цю переписку викликала в США потужний політичний скандал, який швидко отримав у пресі назву Signalgate.

І справа не лише в відвертих заявах з цього чату, які оприлюднив Голдберг, але й у самому факті існування цього чату.

"Я сильно сумнівався, що всі учасники цього чату - дійсно ті люди, чиї імена там фігурували, - написав Голдберг, пояснюючи, що схилявся до версії про провокацію або фальшивку. - Я не міг повірити, що керівники структур нацбезпеки США будуть писати в Signal про найближчі військові плани. Також я не міг повірити, що радник президента з національної безпеки міг бути настільки безрозсудним, щоб включити головного редактора Atlantic у групу, де військові плани обговорюють такі високопосадові особи, включаючи віцепрезидента".

Пізніше і офіс Волтца, і Білий дім підтвердили справжність переписки в Signal, фрагменти якої опублікував Голдберг, і те, що учасниками чату дійсно були Венс, Гегсет, Габбард, Волтц та інші.

В офіційних коментарях адміністрації ситуація не виглядала великою проблемою: додавання в чат сторонньої особи було помилкою, обставини, за яких помилилися, вивчають та візьмуть до уваги, щоб такі ситуації не повторювалися. Секретної інформації в чаті не було, повідомила пресслужба Білого дому.

"Те, що ви насправді побачили, - це те, як працюють високопосадові чиновники, і вони працюють добре", - так охарактеризував те, що сталося, спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон.

Водночас експерти й опоненти адміністрації Трампа вважають подію кричущим порушенням правил безпеки і потенційним порушенням закону про шпигунство.

Багато політиків і журналістів згадали про звинувачення на адресу Гілларі Клінтон, яка, бувши держсекретарем, вела робоче листування зі своєї домашньої електронної пошти з хостингом на приватному сервері. Одним із тих, хто люто вимагав покарати Клінтон за це, був Дональд Трамп.
Ключові теги: США
 

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