Росія використовує виробників добрив, щоб закуповувати сировину для вибухівки – Bloomberg

Щоб обійти західні санкції, Росія використовує виробників добрив, щоб закуповувати сировину для вибухівки. Про це свідчать документи, які опинилися у розпорядженні агентства Bloomberg.

Зокрема, дочірні підприємства виробників добрив ЄвроХім та Уралхім отримали замовлення на постачання десятків тисяч тонн азотної кислоти, а також суміші азотної та сірчаної кислот. Одержувачі хімікатів - підприємства та заводи, контрольовані АТ "Спецхімія", що є одним із найбільших у Росії виробників вибухівки.

Сама Спецхімія входить до складу держкорпорації Ростех - найбільшого виробника озброєнь, очолюваного давнім соратником Володимира Путіна Сергієм Чемезовим. Підприємство із червня 2024 року перебуває під санкціями ЄС.

Ці контракти - один зі способів підтримки військового виробництва, попри жорсткі економічні обмеження, зазначає Bloomberg. Кислоти є ключовими компонентами тротилу, пороху та інших горючих речовин, потрібних РФ для війни проти України.

Тоді як ЄвроХім та Уралхім не перебувають під санкціями, до західних чорних списків потрапило багато з 11 заводів, які, згідно з документами, мають отримати кислоти протягом 2025 року.

За розрахунками Bloomberg, згаданої в документах азотної кислоти вистачить для виробництва цього року не менше ніж 6500 152-міліметрових артилерійських снарядів на добу.

Росія постачає близько чверті добрив до Європи. З початку війни проти України, у лютому 2022 року, цей бізнес приніс РФ більш ніж 5 млрд євро. Євросоюз працює над введенням мит на деякі добрива з Росії та Білорусі, але його здатність ще більше обмежити торгівлю стримується необхідністю гарантувати, що постачання продовольства не буде порушено.

У грудні 2024 року агентство Reuters писало, що російські заводи вибухівки залежать від п'яти хімічних компаній. Йдеться про ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз, що пов'язані з відомими російськими мільярдерами, такими як Роман Абрамович, Вагіт Алекперов чи Дмитро Мазепін.

Хоча самі мільярдери перебувають під санкціями, їхні підприємства здебільшого уникли серйозних обмежень, бо виробляють цивільну продукцію, таку як добрива.