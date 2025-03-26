Новий Бундестаг: перший день, перші конфлікти з АдН

Через місяць після дострокових виборів у Німеччині розпочав роботу новий склад Бундестагу. 630 депутатів зібралися у вівторок, 25 березня, на перше засідання. Це приблизно на сотню менше, ніж у попередньому складі, що є результатом реформи виборчого законодавства. Також у новому Бундестазі менше фракцій - п'ять, а не шість. До парламенту не пройшли ліберали, вихід яких із урядової коаліції спричинив дострокові вибори.

Але головне - посилення опозиційної ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). На виборах АдН, яка виступає за радикальне обмеження міграції, поліпшила свій результат удвічі й посіла друге місце (20,8 відсотка). До цього в Бундестазі намагалися ізолювати АдН - її ініціативи не підтримували, спільне голосування вважалося табу. Зламав його нещодавно Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), ймовірний майбутній канцлер, голова Християнсько-демократичного союзу, коли вніс на розгляд парламенту законопроєкт про посилення міграції. Ініціатива провалилася, Мерца піддали критиці, і він заявив, що це був виняток, і співпрацювати з АдН його партія не буде.

У будь-якому разі вплив крайніх правих і крайніх лівих у Бундестазі зріс. У АдН і Лівої партії тепер серед іншого є блокуюча меншість, змінювати конституцію без них неможливо. Це змусило блок ХДС/ХДС і Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), які ведуть переговори про новий уряд, за лічені дні до першого засідання нового Бундестагу змінити Основний закон ФРН. Було знято обмеження на кредити для фінансування багатомільярдної програми переозброєння Бундесверу і модернізації інфраструктури.

Фрідріх Мерц

Засідання відкрив колишній комуніст із НДР

Уже з перших хвилин засідання нового Бундестагу проявилося протистояння АдН з рештою партій - ХДС/ХСС, що перемогли на виборах, соціал-демократами, Зеленими та Лівою партією. Каменем спотикання стала почесна посада "голови-старійшини", який веде засідання до обрання нового голови Бундестагу.

АдН протестувала проти ухвалених у 2017 році змін регламенту Бундестагу, згідно з якими, засідання нового парламенту відкриває депутат, найстарший за терміном парламентської роботи, а не за віком. Найстаршим за віком у нинішньому Бундестазі є 84-річний Александр Ґауланд (Alexander Gauland) - один із лідерів АдН з моменту заснування. Він відомий серед іншого тим, що виступає за зближення Німеччини та Росії в традиції Бісмарка, а також спірними висловлюваннями про роль "третього рейху" в історії Німеччини.

Спроба АдН поміняти регламент провалилася, і засідання відкрив 77-річний депутат від опозиційної Лівої партії Ґреґор Ґізі (Gregor Gysi). Це дуже відомий у Німеччині політик, виходець із правлячої комуністичної еліти НДР, який пропрацював у парламенті понад 30 років. Ґізі виступив із несподівано довгою промовою, в якій згадав основні ідеї програми своєї партії. Так, він серед іншого засудив війну Росії проти України, але закликав до посилення дипломатії, і сказав, що без Росії не вдасться побудувати нову архітектуру безпеки в Європі. Ґізі закликав не критикувати тих, хто виступає за підтримку України, але й не називати "путінськими підданими" тих, хто за переговори і проти постачання Києву зброї. А це - його Ліва партія та АдН.

Ґреґор Ґізі



Хто очолив новий Бундестаг

Ґізі очолював Бундестаг дві з половиною години - до того, як новим головою було обрано 52-річну депутатку від ХДС Юлію Клекнер (Julia Klöckner). Вона відома тим, що була міністром сільського господарства в одному з урядів Анґели Меркель (Angela Merkel), очолювала партію у своїй рідній федеральній землі Рейнланд-Пфальц і входить до керівництва ХДС. Клекнер підтримали 382 депутати, за необхідного мінімуму в 316.

У своїй першій промові на посаді другої особи в державі вона закликала до "цивілізованого" спілкування в стінах парламенту. До неї Ґізі кілька разів доводилося осмикувати депутатів від АдН за їхні різкі висловлювання на адресу опонентів. Один з основних меседжів Клекнер - більше реформ і оптимізму в часи криз. На відміну від Ґізі про зовнішню політику Клекнер майже не говорила, згадавши лише про протести в Туреччині проти арешту популярного мера Стамбула і висловивши надію, що "демократію не зупинити". Про війну Росії проти України Клекнер не сказала жодного слова.

Юлія Клекнер

Показовим було голосування за заступників голови Бундестагу. Кожна фракція має право на свого представника. Кандидати від чотирьох партій отримали підтримку, а АдН знову залишилася ні з чим. Її кандидат, колишній офіцер Люфтваффе Ґерольд Оттен (Gerold Otten) не набрав потрібної кількості голосів. Так було і раніше. АдН звинувачує представлені в Бундестазі партії в "картельній змові". Клекнер на це відповіла, що, мовляв, демократично обрані партії не можуть бути "картелем".

Коли буде сформовано новий уряд Німеччини

Тепер новий Бундестаг може працювати й ухвалювати закони, але до формування нового уряду доленосних рішень не очікується. Коли він з'явиться - питання відкрите. Голова ХДС Мерц мав намір завершити формування коаліції до Великодня, який цього року відзначають у Німеччині 20 квітня. Але останніми днями в колах оглядачів частіше лунають голоси скептиків. Переговори в робочих групах між консерваторами і соціал-демократами йдуть складно. Одна з причин - консерватори хочуть радикальної зміни курсу, насамперед у міграційній політиці, соціал-демократи намагаються відстояти те, що вони вважають своїми досягненнями. Весь цей час уряд меншості у складі СДПН і Зелених на чолі з канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) залишається з приставкою в.о.

Загалом новому Бундестагу буде складніше працювати, ніж попередньому. Раніше традиційно сильні партії набирають тепер дедалі менше голосів. Це одна з причин, чому нова коаліція з ХДС/ХСС не називатиметься "великою", як це було в минулому. Це майбутній альянс не першої та другої, а першої та третьої за величиною фракцій Бундестагу. Нову назву шукають.