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АНАЛІТИКА

Росію після початку війни покинули 62% західних компаній

 

За три роки розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли 62% компаній із "недружніх" країн.

Це випливає із даних аудиторсько-консалтингової фірми Kept, передає The Moscow Times.

У вибірку аналітиків увійшли понад 300 зарубіжних компаній, які в Росії мали "суттєві активи" і виторг не менше 1 млрд руб.

Із них 183 до кінця 2024 року завершили вихід з російського ринку. Більшість продали свої активи якомусь російському бізнесу (103 кейси) або локальному менеджменту (40 кейсів). У 17 випадках іноземці вийшли зі спільного підприємства з російським партнером, а в 14 - закрили бізнес чи призупинили діяльність. 9 угод із виходу було здійснено з іноземним покупцем.

Найчастіше рішення про вихід із бізнесу в Росії ухвалювали компанії з країн Північної Європи: частка їхніх рішень про вихід у вибірці Kept склала 94%, а загальна кількість угод - 45.

Так, наприклад, Росію покинули всі 20 фінських компаній, що потрапили у вибірку. Також пішли 13 із 15 шведських компаній, за двома активами угоди ще в процесі. За Норвегією та Ісландією частка рішень про звільнення становить 100%. Дещо відстає від них Данія із 74% завершених виходів.

Серед компаній зі США, Німеччини, Франції та Великої Британії частка тих, хто пішов із Росії, становить 59-67% від вибірки Kept. Найбільш високу частку виходів мають Канада, Австралія і Нова Зеландія - 100%.

Найменше з Росії пішло компаній з Австрії (50%), Швейцарії (38%), Італії (22%) та Бельгії.

За 96 іноземними компаніями - це приблизно третина всієї аналізованої вибірки Kept - інформації про вихід із російського бізнесу не було. Здебільшого вони продовжують нормальну операційну діяльність.

Ще 19 компаній, за даними Kept, перебувають у процесі виходу, а сім іноземних активів було передано під управління РФ. Серед них, наприклад, спільне підприємство пивоварних AB InBex (США, Бельгія) та Efes (Туреччина), російські бізнес-виробники побутової техніки Ariston (Італія) та сільськогосподарської компанії "Агротерра" фонду NCH Capital (США).

Згідно з підрахунками Kept, частка включених у вибірку компаній, що залишили російський ринок, збільшилася з 55% 2023 року до 62% 2024 року. При цьому частка компаній, які ухвалили рішення про вихід, збільшилася з 64% до 68,5%.

У процесі продажу бізнесу перебувають 6% компаній.

Раніше в березні цього року повідомлялося, що в Росії вперше відібрали права на бренд у міжнародної компанії і віддали його російській.

До того віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що іноземні компанії, які пішли з Росії після початку розв'язаної РФ війни проти України, поки не говорили про своє повернення.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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