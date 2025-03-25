Переписки росіян в інтернеті зберігатимуть три роки для силовиків

Онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Така вимога закріплена в пакеті антишахрайських поправок до законодавства, запропонованого урядом та схваленого Держдумою РФ у першому читанні, передає The Moscow Times.

Поправки вносяться до закону "Про інформацію" та передбачають збільшення терміну зберігання метаданих з одного року до трьох. Очікується, що такі заходи допоможуть у боротьбі з кіберзлочинністю, проте представники бізнесу попереджають про можливі негативні наслідки: зростання витрат IT-компаній та, як наслідок, подорожчання різних цифрових сервісів.

Втім, у пояснювальній записці до законопроєкту немає розгорнутого обґрунтування необхідності збільшення терміну зберігання даних.

Інші джерела на ринку зауважують, що зберігання великих обсягів даних вимагатиме розширення серверних потужностей або оренди хмарних рішень. Для великих компаній (таких як соціальні мережі та месенджери) це може коштувати мільйони рублів щорічно, а для невеликих платформ - стати непідйомним фінансовим навантаженням.

Крім того, збільшення терміну зберігання даних вимагатиме серйозніших інвестицій у системи шифрування, моніторингу та оновлення програмного забезпечення, а це може призвести до монополізації сектора великими гравцями та до подорожчання послуг для кінцевих користувачів.

Також, що довше зберігаються дані, то вища ймовірність їхнього витоку через вразливість у системах безпеки: навіть якщо вміст повідомлень не зберігається, самі метадані (наприклад, час відправлення, геолокація та контакти) є цінними і можуть бути використані зловмисниками.

У Мінцифри РФ своєю чергою впевнені, що продовження терміну зберігання відомостей із одного року до трьох необхідне для підвищення безпеки користувачів та ефективності розслідування злочинів, включно із шахрайством та іншими кіберзлочинами. У відомстві також заявили, що не очікують збільшення витрат бізнесу через нові вимоги та не прогнозують будь-яких змін для кінцевих користувачів.

Раніше стало відомо, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Також повідомлялося, що російська влада збирається створити сервіс із обробки даних про місцезнаходження та пересування росіян, які вони отримуватимуть від мобільних операторів.

До того стало відомо, що російські державні органи та держкомпанії у 2024 році закупили системи відеоспостереження та засоби фотофіксації на 130,1 млрд руб., і ця сума майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.

До того повідомлялося, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Перед тим стало відомо, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.