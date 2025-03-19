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АНАЛІТИКА

Путін попередив російських олігархів про ризик «обвалу» економіки Росії

 

Президент Росії Володимир Путін порадив уряду та Центральному банку "тонко" працювати, щоб не допустити "обвалення" російської економіки.

Про це він заявив на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців, передає The Moscow Times.

Звертаючись до членів Союзу, до правління якого входять мільярдери з російського списку Forbes, Путін попередив, що "охолодження" економіки, що стала на військові рейки, є "неминучим".

"Про охолодження економіки. Тут, звичайно, треба діяти дуже акуратно. Те, що це неминуче - зрозуміло, і уряд, і Центральний банк про це говорили. Загалом ніби домовилися. Треба, щоб на практиці все було, як задумано, щоб не було такого зайвого охолодження, як у кріокамері, а потихеньку щоб усе було. Зараз не буду, цифри відомі. У Центробанку одні цифри, в уряду та Мінекономрозвитку - інші. Це не 4,1%, там 2-2,5. Але треба зробити так, щоб обвалу, зайвої заморозки не було. Тонка річ, але, сподіваюся, це вийде", - цитує Путіна пресслужба Кремля.

Хоча публічно Путін продовжує стверджувати, що економіка стабільна і озвучує грандіозні плани, насправді російський президент все більше турбується про можливу економічну кризу, розповідали в січні близькі до Кремля джерела Reuters.

Збільшивши частку військових витрат до максимуму з часів СРСР, російська влада витратила понад 20 трлн рублів за три роки на виробництво зброї та роздачу грошей завербованим на фронт контрактникам.

Це породило "бульбашку" грошової маси, якого країна не бачила з 2000-х, а потім - сплеск інфляції, у спробі приборкати яку Центробанк РФ підняв ключову ставку до максимуму за два десятиліття - 21%. Бюджетні резерви тим часом наближаються до вичерпання: накопичений за три роки дефіцит бюджету досяг 10 трлн рублів, а на його покриття уряд витратив дві третини вільних коштів Фонду національного добробуту.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, Путін бачить, що з економікою "реально великі проблеми", оскільки висока відсоткова ставка Центробанку тисне на цивільні галузі та створює ризики банкрутств підприємств.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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