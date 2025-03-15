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АНАЛІТИКА

Фінські аналітики помітили зрушення у структурі експорту нафти з РФ після санкцій США

 

Російський морський експорт сирої нафти у лютому скоротився на 9% порівняно з попереднім місяцем. При цьому перевезення нафти тіньовим флотом РФ впало на 21%, свідчать дані міжнародного аналітичного агентства CREA.

За даними фінських аналітиків, постачання нафти, що транспортується суднами, які належать або застраховані G7+, навпаки зросло на 15%.

На тіньові танкери припало лише 56% від загального обсягу постачання сирої нафти в лютому - порівняно з 65% у січні. Частка експорту сирої нафти з використанням цих суден впала з 85% до 75%, а постачання нафтопродуктів через тіньовий флот скоротилося з 40% до 32%.

"Цей зсув свідчить про те, що санкції США, введені Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) у січні, могли вплинути на потоки російської нафти", - йдеться у звіті агентства.

CREA підрахувало, що в лютому щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива впали на 3% порівняно з попереднім місяцем - до 640 млн євро на день. Це частково пов'язано зі зниженням експорту нафти.

Виторг від морського транспортування сирої нафти знизився на 13% порівняно з попереднім місяцем і склав 188 млн євро на день, тоді як обсяги експорту скоротилися на 9%.

У лютому російську сиру нафту та нафтопродукти експортували 356 суден, з яких 167 належать до тіньового флоту. 38% цих танкерів мають 20 років і більше. Найстарішому танкеру, який перевозив російську нафту в лютому, було понад 30 років.

За даними Bloomberg, доставлення російської нафти через запроваджені у січні західні санкції зайняло усемеро більше часу.

Затягнуте доставляння сирої нафти Sokol із російського проєкту "Сахалін-1" у китайські резервуари, на думку агентства, показує, як санкції США продовжують порушувати й перешкоджати, але, що важливо, не зупиняти потік російської нафти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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