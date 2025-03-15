Фінансові новини
- |
- 15.03.25
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінські аналітики помітили зрушення у структурі експорту нафти з РФ після санкцій США
23:03 14.03.2025 |
Російський морський експорт сирої нафти у лютому скоротився на 9% порівняно з попереднім місяцем. При цьому перевезення нафти тіньовим флотом РФ впало на 21%, свідчать дані міжнародного аналітичного агентства CREA.
За даними фінських аналітиків, постачання нафти, що транспортується суднами, які належать або застраховані G7+, навпаки зросло на 15%.
На тіньові танкери припало лише 56% від загального обсягу постачання сирої нафти в лютому - порівняно з 65% у січні. Частка експорту сирої нафти з використанням цих суден впала з 85% до 75%, а постачання нафтопродуктів через тіньовий флот скоротилося з 40% до 32%.
"Цей зсув свідчить про те, що санкції США, введені Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) у січні, могли вплинути на потоки російської нафти", - йдеться у звіті агентства.
CREA підрахувало, що в лютому щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива впали на 3% порівняно з попереднім місяцем - до 640 млн євро на день. Це частково пов'язано зі зниженням експорту нафти.
Виторг від морського транспортування сирої нафти знизився на 13% порівняно з попереднім місяцем і склав 188 млн євро на день, тоді як обсяги експорту скоротилися на 9%.
У лютому російську сиру нафту та нафтопродукти експортували 356 суден, з яких 167 належать до тіньового флоту. 38% цих танкерів мають 20 років і більше. Найстарішому танкеру, який перевозив російську нафту в лютому, було понад 30 років.
За даними Bloomberg, доставлення російської нафти через запроваджені у січні західні санкції зайняло усемеро більше часу.
Затягнуте доставляння сирої нафти Sokol із російського проєкту "Сахалін-1" у китайські резервуари, на думку агентства, показує, як санкції США продовжують порушувати й перешкоджати, але, що важливо, не зупиняти потік російської нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Велика сімка» попередила Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я
|Іспанія та Україна підписали угоду щодо підготовки військових
|У Білому домі уточнили, що Трамп ще не говорив з Путіним
|Трамп розповів деталі «продуктивної розмови» з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону
|Рубіо: якими будуть поступки РФ та України ще належить з'ясувати
|Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну
|Україні доведеться піти на певні територіальні поступки РФ – Волтц
|Посланник Трампа чекав на зустріч з Путіним вісім годин - Sky News
|Канада збільшила внесок у Фонд енергетики України до 40 млн євро після виходу США
|Китай почав погрожувати компанії, яка продає США порти Панамського каналу
Бізнес
|Хакери з Північної Кореї завантажили шпигунське ПЗ в магазин додатків для Android
|NASA запустило космічний телескоп SPHEREx за $488 млн — він покаже, що ховалось від «очей» Вебба та Хаббла
|Toyota змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа
|Google дозволить видалити всі дані з менеджера паролів однією кнопкою
|Intel призначила Ліп-Бу Тана новим генеральним директором
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті