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АНАЛІТИКА

Держкомпанії Китаю обмежують імпорт російської нафти

 

Китайські державні нафтові компанії цього місяця ухиляються від російської нафти, причому два імпортери припинили закупівлі, а два інші скоротили обсяги, оскільки вони оцінюють відповідність вимогам після нещодавніх санкцій США проти москви, повідомили численні торгові джерела.

Як пише Reuters, постачання російської нафти найбільшим покупцям Індії й Китаю різко впали після санкцій, введених 10 січня колишньою адміністрацією Байдена проти російських виробників «газпром нєфті», «сургутнєфтєгазу», а також страховиків і понад 100 суден, щоб скоротити нафтові доходи москви.

У той час як російські постачання у дві азійські країни відновилися після того, як до торгівлі долучилося більше несанкційних танкерів, китайська державна компанія Sinopec і Zhenhua Oil призупинили закупівлю російської нафти, що завантажувалася в березні, через занепокоєння відносинами з фірмами, які потрапили під санкції, повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

Зменшені закупівлі китайськими державними гравцями вплинули на російські ціни на нафту, з'їдаючи доходи москви й створюючи додатковий тиск на росію перед можливою угодою про припинення вогню з Україною.

Пекінське державне нафтове джерело повідомило, що його компанія припинила російські нафтові угоди, оскільки вона проводить додаткові перевірки відповідності й чекає на «чітку картину» щодо можливої російсько-американської угоди про припинення війни в Україні.

Компанія відновить закупівлі, якщо перемовини призведуть до пом'якшення або скасування санкцій США проти російської нафти, додало джерело на умовах анонімності, оскільки не має права спілкуватися зі ЗМІ.

На «сургутнєфтєгаз» і «газпром нєфть» припадає близько третини морських перевезень основного сорту російського Далекого Сходу, суміші ESPO. Обидва разом експортують у Китай близько 1,2 млн метричних тонн на місяць, або приблизно 300 тис. барелів на день (б/д).

Керівник трейдингу, близький до російського постачальника, який регулярно має справу з китайськими державними покупцями, сказав, що компанії уникають нафти, видобутої компаніями, що нещодавно потрапили під санкції.

«Поки що вони роблять перерву, обмірковуючи, чи є способи це обійти», - додав виконавчий директор.

Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій.

Sinopec і Zhenhua Oil не відповіли на запити про коментарі.

«газпром нєфть» і «сургутнєфтєгаз» не відповіли на запит Reuters про коментарі.

Незалежні нафтопереробники втрутилися, щоб компенсувати слабину, підтримуючи ціни на російську суміш ESPO на рівні $2,50-3 за барель надбавки до ICE Brent на основі постачання для вантажів, що завантажуються в березні, сказав керівник і два інших трейдери.

Зі слів трейдерів, нещодавні операції із завантаженням квітневих вантажів, ймовірно, проводилися з премією трохи вище за $2/бар.. Ціни відрізняються для різних виробників нафти й суден, додали вони.

Попри низку західних обмежень, спрямованих на обмеження доходів москви через її повномасштабну війну з Україною, китайські державні фірми були ключовими клієнтами російської нафти, купуючи приблизно половину російських постачань у Китай, або близько 1,3 млн б/д, а незалежні нафтопереробники отримували решту.

росія на сьогодні - найбільший постачальник нафти у Китай, на неї припадає 20% імпорту сирої нафти.

PetroChina, давній покупець ESPO у провідного російського виробника «роснєфть», як повідомили два джерела, у березні продовжилися закупівлі морем, але в менших обсягах.

Зі слів трейдерів, компанія CNOOC, яка регулярно купує й торгує російською нафтою, також скоротила березневі обсяги завантаження.

PetroChina і CNOOC не відповіли на запити про коментарі.

Крім морського імпорту, PetroChina продовжувала видобувати 800-900 тис. б/д російської нафти, переважно марки ESPO, по трубопроводах із сибірських родовищ згідно з довгостроковою угодою.

Зі слів трейдерів, Sinopec, найбільший покупець сирої нафти в Азії, заповнює дефіцит російського імпорту вантажами із Західної Африки, Близького Сходу й Бразилії.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Китай, Росія
 

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