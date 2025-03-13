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Росія нарощує експорт нафти до Китаю: санкції США втрачають силу
12:04 13.03.2025 |
Китайські покупці знову почали активно купувати російську нафту ССТО (Східна Сибір - Тихий океан), оскільки ціни знизилися, а трейдери знайшли обхідні шляхи для доставлення вантажів попри санкції США.
Про це пише Bloomberg.
За даними Kpler, у березні Росія постачала до Китаю 1,15 млн барелів на добу - це на 16% більше, ніж у лютому, і рекордний обсяг із грудня.
Квітневі постачання з російського порту Козьміно до Китаю продаються з премією 2,50 дол за барель до Brent, тоді як у березні цей показник був близько 3 дол.
Зниження вартості особливо вигідне для незалежних китайських НПЗ, відомих як "чайники". Вони шукають альтернативу іранській нафті, поставки якої ускладнилися через жорсткі санкції США.
Після того як адміністрація Байдена у січні запровадила широкі обмеження, постачання ССТО до Китаю суттєво впали. Під санкції потрапили 161 танкер, що ускладнило транспортування. Проте трейдери знайшли нові маршрути, а частину вантажів почали перевантажувати на менших приватних терміналах.
Деякі великі китайські державні імпортери досі уникають закупівель ССТО через ризик вторинних санкцій, що призвело до затримки продажів частини березневих вантажів.
Після січневих обмежень покупцям пропонували два варіанти: дешевші партії на танкерах із чорного списку або ж нафта з надбавкою у 5 дол і більше, якщо вона перевозилася суднами, що не підпадають під санкції.
Попри те, що постачання інших російських сортів, таких як "Сокіл" і сахалінська суміш, залишається обмеженим, торгівля ССТО поступово відновлюється.
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