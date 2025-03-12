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АНАЛІТИКА

Європа прагне уникнути російського газу у разі послаблення санкцій

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[/thumb]Європейські покупці навряд чи повернуться до енергетичного сектору росії, якщо санкції буде скасовано, оскільки блок диверсифікував свою структуру електроенергії за допомогою відновлюваних джерел енергії та альтернативних постачальників газу, заявили міністри й керівники на конференції CERAWeek в Х'юстоні, повідомляє Reuters.

Уряд США вивчає способи пом'якшення санкцій проти енергетичного сектору росії у рамках широкого плану, який дозволить Вашингтону надати швидку допомогу, якщо москва погодиться припинити війну в Україні, повідомило Reuters минулого тижня.

«Чи справді ми хочемо бути залежними від енергії такого агресора, як росія? Очевидно, що ні», - сказав комісар Європейського Союзу (ЄС) з енергетики Ден Йоргенсен під час панельної дискусії на конференції в понеділок.

Наразі блок отримує 13% природного газу з росії, порівняно з 45% у лютому 2022 року, завдяки швидкому розгортанню відновлюваної енергетики, додав Йоргенсен.

Минулого місяця Європейська комісія запропонувала план дій, який прискорить видачу дозволів на проєкти з відновлюваної енергетики, змінить порядок встановлення тарифів на енергію й збільшить державну допомогу чистим галузям промисловості й більш гнучкому виробництву електроенергії.

«Ми хочемо бути незалежними від викопного палива, особливо від таких країн, як росія, заради нашої безпеки», - зазначив Йоргенсен, кажучи про план.

За даними енергетичного аналітичного центру Ember, сонячна генерація забезпечила 11% електроенергії ЄС 2024 року, порівняно з 9,3% 2023-го, обігнавши вугілля. Виробництво електроенергії на вугіллі впало менше, ніж на 10% вперше відтоді, як компанія Ember почала порівнювати ці цифри 2011 року, згідно з даними в січні.

За даними Ember, виробництво електроенергії на газі впало до 15,7% з 16,9% 2023-го.

«Моє чарівне слово в енергетичній безпеці - це диверсифікація», - сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), що базується в Парижі, на панелі CERAWeek разом із Йоргенсеном.

Хоча відновлювані джерела допомагають Європі відійти від виробництва електроенергії на викопному паливі, нові ринки, які виникли після вторгнення росії в Україну, ймовірно, залишаться тут.

«Нам вдалося перейти від російського газу до інших постачальників газу, - сказав в інтерв'ю Хольгер Льош, заступник генерального директора Федерації німецької промисловості. - Я думаю, правда полягає в тому, що Європа, ймовірно, намагатиметься диверсифікувати постачання газу й надалі».

У січні експортний завод СПГ Plaquemines компанії Venture Global Inc у Луїзіані експортував понад півмільйона тонн СПГ, увесь до Європи, LSEG, показали дані відстеження руху суден.

З його слів, Європа має інші варіанти, а також СПГ США, включаючи газ із Близького Сходу, Північної Африки й Азербайджану.

«Я не очікую, що Європа повернеться до місця, де вони купуватимуть значні обсяги енергії з росії. Я думаю, що цей урок було засвоєно», - вважає Тобі Райс, генеральний директор EQT, про що він сказав в інтерв'ю на конференції.

Інші керівники попереджають, що учасники ринку можуть бути менш зацікавлені у відмові від російських постачань, якщо це призведе до здешевшання енергії.

«Чому ми будемо стріляти собі в ногу, маючи найвищі витрати енергії?» - сказав в інтерв'ю Торбйорн Торнквіст, генеральний директор одного з найбільших у світі нафтотрейдерів Gunvor.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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