Україна другий рік поспіль очолила рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі, складений Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) за підсумками п'ятирічки 2020-2024 років.

"Щонайменше 35 держав передали зброю Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і значні додаткові постачання є у процесі виконання. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках. Більшість великої зброї, поставленої Україні, надійшла зі США (45%), далі йдуть Німеччина (12%) та Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед десяти найбільших імпортерів у 2020-2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили свій імпорт зброї за цей період", - йдеться у звіті.

У 2024 році частка України в світовому імпорті сягнула рекордних 18% (у 2023-му було 14%, у 2022-му - 8,7%).

Європейські члени НАТО збільшили імпорт зброї на +105% у порівнянні з п'ятирічкою 2015-2019 роках у відповідь на загрозу з боку Росії.





Десять найбільших імпортерів Рейтинг Імпортер Частка світового імпорту зброї (%) Зміна (%) Головні постачальники та їхня частка в загальному імпорті імпортера (%), 2020–2024 2020–2024 2015–2019 Перший Другий Третій 1 Україна 8,8 0,1 9 627 США 45 Німеччина 12 Польща 11 2 Індія 8,3 9,1 -9,3 Росія 36 Франція 33 Ізраїль 13 3 Катар 6,8 3,0 127 США 48 Італія 20 Велика Британія 15 4 Саудівська Аравія 6,8 11 -41 США 74 Іспанія 10 Франція 6,2 5 Пакистан 4,6 2,8 61 Китай 81 Нідерланди 5,5 Туреччина 3,8 6 Японія 3,9 2,0 93 США 97 Велика Британія 2,0 Німеччина 0,5 7 Австралія 3,5 4,8 -27 США 81 Іспанія 15 Норвегія 1,3 8 Єгипет 3,3 5,8 -44 Німеччина 32 Італія 27 Франція 19 9 Сполучені Штати 3,1 1,9 67 Велика Британія 18 Франція 15 Ізраїль 13 10 Кувейт 2,9 0,5 466 США 63 Італія 29 Франція 7,1

Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США, які наростили свою частку у глобальному експорті з 35% до 43%, постачаючи зброю 107 країнам. Вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту зброї спрямована до Європи (35%), а не на Близький Схід (33%).





Франція стала другим найбільшим постачальником зброї, збільшивши експорт до європейських країн майже втричі, але найбільшим отримувачем французької зброї залишилась Індія.

Росія опустилася на третє місце, її експорт знизився на 64%. Цей процес почався ще до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але значно прискорився через війну, санкції та тиск США на інші країни.

Китай посідає четверте місце за експортом зброї (5,9% світового експорту), але багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин.

Десять найбільших експортерів Рейтинг Експортер Частка світового експорту зброї (%) Зміна (%) Головні отримувачі та їхня частка в загальному експорті експортера (%), 2020–2024 2020–2024 2015–2019 Перший Другий Третій 1 Сполучені Штати 43 35 21 Саудівська Аравія 12 Україна 9,3 Японія 8,8 2 Франція 9,6 8,6 11 Індія 28 Катар 9,7 Греція 8,3 3 Росія 7,8 21 -64 Індія 38 Китай 17 Казахстан 11 4 Китай 5,9 6,2 -5,4 Пакистан 63 Сербія 6,8 Таїланд 4,6 5 Німеччина 5,6 5,7 -2,6 Україна 19 Єгипет 19 Ізраїль 11 6 Італія 4,8 2,0 138 Катар 28 Єгипет 18 Кувейт 18 7 Велика Британія 3,6 3,6 -1,4 Катар 28 США 16 Україна 10 8 Ізраїль 3,1 3,2 -2,0 Індія 34 США 13 Філіппіни 8,1 9 Іспанія 3,0 2,3 29 Саудівська Аравія 24 Австралія 18 Туреччина 13 10 Південна Корея 2,2 2,1 4,9 Польща 46 Філіппіни 14 Індія 7,0

Україна в цьому рейтингу на 20 місці (падіння на 72% порівняно з попередніми п'ятьма роками), 67% українських постачань припали на Китай, 15% - на Індію, 5,3% - на Пакистан. Експорт зброї з України заборонений з 2022 року.