Україна другий рік поспіль очолила рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі, складений Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) за підсумками п'ятирічки 2020-2024 років.
"Щонайменше 35 держав передали зброю Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і значні додаткові постачання є у процесі виконання. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках. Більшість великої зброї, поставленої Україні, надійшла зі США (45%), далі йдуть Німеччина (12%) та Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед десяти найбільших імпортерів у 2020-2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили свій імпорт зброї за цей період", - йдеться у звіті.
У 2024 році частка України в світовому імпорті сягнула рекордних 18% (у 2023-му було 14%, у 2022-му - 8,7%).
Європейські члени НАТО збільшили імпорт зброї на +105% у порівнянні з п'ятирічкою 2015-2019 роках у відповідь на загрозу з боку Росії.
Десять найбільших імпортерів
|Рейтинг
|Імпортер
|Частка світового імпорту зброї (%)
|Зміна (%)
|Головні постачальники та їхня частка в загальному імпорті імпортера (%), 2020–2024
|2020–2024
|2015–2019
|Перший
|Другий
|Третій
|1
|Україна
|8,8
|0,1
|9 627
|США 45
|Німеччина 12
|Польща 11
|2
|Індія
|8,3
|9,1
|-9,3
|Росія 36
|Франція 33
|Ізраїль 13
|3
|Катар
|6,8
|3,0
|127
|США 48
|Італія 20
|Велика Британія 15
|4
|Саудівська Аравія
|6,8
|11
|-41
|США 74
|Іспанія 10
|Франція 6,2
|5
|Пакистан
|4,6
|2,8
|61
|Китай 81
|Нідерланди 5,5
|Туреччина 3,8
|6
|Японія
|3,9
|2,0
|93
|США 97
|Велика Британія 2,0
|Німеччина 0,5
|7
|Австралія
|3,5
|4,8
|-27
|США 81
|Іспанія 15
|Норвегія 1,3
|8
|Єгипет
|3,3
|5,8
|-44
|Німеччина 32
|Італія 27
|Франція 19
|9
|Сполучені Штати
|3,1
|1,9
|67
|Велика Британія 18
|Франція 15
|Ізраїль 13
|10
|Кувейт
|2,9
|0,5
|466
|США 63
|Італія 29
|Франція 7,1
Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США, які наростили свою частку у глобальному експорті з 35% до 43%, постачаючи зброю 107 країнам. Вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту зброї спрямована до Європи (35%), а не на Близький Схід (33%).
Франція стала другим найбільшим постачальником зброї, збільшивши експорт до європейських країн майже втричі, але найбільшим отримувачем французької зброї залишилась Індія.
Росія опустилася на третє місце, її експорт знизився на 64%. Цей процес почався ще до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але значно прискорився через війну, санкції та тиск США на інші країни.
Китай посідає четверте місце за експортом зброї (5,9% світового експорту), але багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин.
Десять найбільших експортерів
|Рейтинг
|Експортер
|Частка світового експорту зброї (%)
|Зміна (%)
|Головні отримувачі та їхня частка в загальному експорті експортера (%), 2020–2024
|2020–2024
|2015–2019
|Перший
|Другий
|Третій
|1
|Сполучені Штати
|43
|35
|21
|Саудівська Аравія 12
|Україна 9,3
|Японія 8,8
|2
|Франція
|9,6
|8,6
|11
|Індія 28
|Катар 9,7
|Греція 8,3
|3
|Росія
|7,8
|21
|-64
|Індія 38
|Китай 17
|Казахстан 11
|4
|Китай
|5,9
|6,2
|-5,4
|Пакистан 63
|Сербія 6,8
|Таїланд 4,6
|5
|Німеччина
|5,6
|5,7
|-2,6
|Україна 19
|Єгипет 19
|Ізраїль 11
|6
|Італія
|4,8
|2,0
|138
|Катар 28
|Єгипет 18
|Кувейт 18
|7
|Велика Британія
|3,6
|3,6
|-1,4
|Катар 28
|США 16
|Україна 10
|8
|Ізраїль
|3,1
|3,2
|-2,0
|Індія 34
|США 13
|Філіппіни 8,1
|9
|Іспанія
|3,0
|2,3
|29
|Саудівська Аравія 24
|Австралія 18
|Туреччина 13
|10
|Південна Корея
|2,2
|2,1
|4,9
|Польща 46
|Філіппіни 14
|Індія 7,0
Україна в цьому рейтингу на 20 місці (падіння на 72% порівняно з попередніми п'ятьма роками), 67% українських постачань припали на Китай, 15% - на Індію, 5,3% - на Пакистан. Експорт зброї з України заборонений з 2022 року.