Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна другий рік поспіль очолила рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі

 

Україна другий рік поспіль очолила рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі, складений Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) за підсумками п'ятирічки 2020-2024 років.

"Щонайменше 35 держав передали зброю Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і значні додаткові постачання є у процесі виконання. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках. Більшість великої зброї, поставленої Україні, надійшла зі США (45%), далі йдуть Німеччина (12%) та Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед десяти найбільших імпортерів у 2020-2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили свій імпорт зброї за цей період", - йдеться у звіті.

У 2024 році частка України в світовому імпорті сягнула рекордних 18% (у 2023-му було 14%, у 2022-му - 8,7%).

Європейські члени НАТО збільшили імпорт зброї на +105% у порівнянні з п'ятирічкою 2015-2019 роках у відповідь на загрозу з боку Росії.


Десять найбільших імпортерів
РейтингІмпортерЧастка світового імпорту зброї (%)Зміна (%)Головні постачальники та їхня частка в загальному імпорті імпортера (%), 2020–2024
2020–20242015–2019ПершийДругийТретій
1Україна8,80,19 627США 45Німеччина 12Польща 11
2Індія8,39,1-9,3Росія 36Франція 33Ізраїль 13
3Катар6,83,0127США 48Італія 20Велика Британія 15
4Саудівська Аравія6,811-41США 74Іспанія 10Франція 6,2
5Пакистан4,62,861Китай 81Нідерланди 5,5Туреччина 3,8
6Японія3,92,093США 97Велика Британія 2,0Німеччина 0,5
7Австралія3,54,8-27США 81Іспанія 15Норвегія 1,3
8Єгипет3,35,8-44Німеччина 32Італія 27Франція 19
9Сполучені Штати3,11,967Велика Британія 18Франція 15Ізраїль 13
10Кувейт2,90,5466США 63Італія 29Франція 7,1

Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США, які наростили свою частку у глобальному експорті з 35% до 43%, постачаючи зброю 107 країнам. Вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту зброї спрямована до Європи (35%), а не на Близький Схід (33%).


Франція стала другим найбільшим постачальником зброї, збільшивши експорт до європейських країн майже втричі, але найбільшим отримувачем французької зброї залишилась Індія.

Росія опустилася на третє місце, її експорт знизився на 64%. Цей процес почався ще до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але значно прискорився через війну, санкції та тиск США на інші країни.

Китай посідає четверте місце за експортом зброї (5,9% світового експорту), але багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин.

Десять найбільших експортерів
РейтингЕкспортерЧастка світового експорту зброї (%)Зміна (%)Головні отримувачі та їхня частка в загальному експорті експортера (%), 2020–2024
2020–20242015–2019ПершийДругийТретій
1Сполучені Штати433521Саудівська Аравія 12Україна 9,3Японія 8,8
2Франція9,68,611Індія 28Катар 9,7Греція 8,3
3Росія7,821-64Індія 38Китай 17Казахстан 11
4Китай5,96,2-5,4Пакистан 63Сербія 6,8Таїланд 4,6
5Німеччина5,65,7-2,6Україна 19Єгипет 19Ізраїль 11
6Італія4,82,0138Катар 28Єгипет 18Кувейт 18
7Велика Британія3,63,6-1,4Катар 28США 16Україна 10
8Ізраїль3,13,2-2,0Індія 34США 13Філіппіни 8,1
9Іспанія3,02,329Саудівська Аравія 24Австралія 18Туреччина 13
10Південна Корея2,22,14,9Польща 46Філіппіни 14Індія 7,0

Україна в цьому рейтингу на 20 місці (падіння на 72% порівняно з попередніми п'ятьма роками), 67% українських постачань припали на Китай, 15% - на Індію, 5,3% - на Пакистан. Експорт зброї з України заборонений з 2022 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2127
  0,0615
 0,15
EUR
 1
 44,7281
  0,1685
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9288  0,04 0,09 41,5404  0,02 0,04
EUR 44,2385  0,10 0,23 45,0754  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на 07.03.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,05 0,11 41,2400  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес