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АНАЛІТИКА

Reuters: США планують ввести портові збори для суден, повʼязаних із Китаєм

 

США планують стягувати плату за стоянку в американських портах із будь-якого судна, що входить до складу флоту, в якому є кораблі, побудовані в Китаї або зареєстровані під китайським прапором. Про це пише Reuters із посиланням на проєкт указу президента США Дональда Трампа.

Адміністрація Трампа розробляє цей указ, щоб відродити американське суднобудування та послабити вплив Китаю на глобальну судноплавну індустрію.

Документ ґрунтується на пропозиції Офісу торгового представника США минулого місяця стягувати збори в розмірі до $1,5 млн із суден китайського виробництва, що заходять в американські порти, після розслідування зростання домінування Китаю у світовому суднобудуванні, морському транспорті та логістиці.

"Національна безпека та економічне процвітання Сполучених Штатів знаходяться під загрозою через недобросовісну торговельну практику Китайської Народної Республіки в морському, логістичному та суднобудівному секторах", - йдеться у проєкті указу.

Водночас проєкт указу не містить формулювання USTR про те, що портові збори на флот будуть накладені, якщо судна китайського виробництва становлять 25% або більше. Він також не встановлює доларову вартість цих зборів і не пояснює, як вони будуть розраховуватися.

США також вимагатимуть від союзників ввести аналогічні заходи, інакше вони можуть зіткнутися з відповідними санкціями.

Указ може завдати значних збитків найбільшим контейнерним перевізникам, таким як китайська COSCO, швейцарська MSC, данська Maersk, тайванська Evergreen Marine, а також операторам суден, які перевозять сипучі продукти харчування, пальне та автомобілі.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, наразі на частку китайських суднобудівників припадає понад 50% усієї вантажопідйомності торговельних суден, що виробляються у світі щороку. У 1999 році цей показник становив лише 5%.

Американське суднобудування досягло свого піку в 1970-х роках і зараз становить лише незначну частину промислового виробництва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

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