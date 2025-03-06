Мільярди для Бундесверу: звідки Німеччина візьме гроші?

Лідери ХСС і ХДС - Маркус Зедер та Фрідріх Мерц - разом зі співголовами СДПН - Ларсом Клінґбайлем і Саскією Ескен - на пресконференції після переговорів щодо формування нового уряду

У Берліні консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія (СДПН) під сильним тиском з'ясовують: чи хочуть вони разом керувати Німеччиною в складі нового коаліційного уряду? Величезна діра в держскарбниці відіграє в цьому не останню роль. Аналіз грошових потоків, проведений перед початком попередніх переговорів щодо формування правлячої коаліції, показав: у найближчі чотири роки дефіцит бюджету ФРН становитиме мінімум 130 мільярдів євро.

І це ще не все. Провідні німецькі економісти підрахували: у найближчі роки на подальше переозброєння Бундесверунеобхідно близько 400 мільярдів євро. Ще до 500 мільярдів потрібні для оновлення або зведення нової інфраструктури, включно з автобанами, мостами та залізницями.

У Німеччині готується реформа механізму "боргового гальма"

Потенційні партнери по коаліції вже роблять висновки з цих цифр. За словами лідера ХДС і ймовірного майбутнього канцлера Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), всі видатки на оборону, що перевищують один відсоток від ВВП, не підпадатимуть під обмеження так званого "боргового гальма".

Цей механізм, закріплений в німецькій Конституції як запобіжник надмірним бюджетним видаткам - згідно нього уряд може витрачати лише стільки, скільки заробляє. "З огляду на загрози нашій свободі та миру на континенті, тепер і на нашу оборону має поширюватися принцип "чого б не коштувало", - оголосив Мерц.

Крім того, планується створити новий спецфонд у розмірі 500 мільярдів євро для фінансування об'єктів інфраструктури протягом десяти років. Федеральні землі отримають із нього 100 мільярдів євро. "Ми нарешті ліквідуємо інвестиційне відставання в нашій країні", - зазначив у зв'язку з цим співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil).

Співголова СДПН Ларс Клінґбайль

Зміна правила "боргового гальма" дозволить і федеральним землям у майбутньому брати на себе невеликі боргові зобов'язання - до 0,35 відсотка їхнього ВВП. Раніше це дозволялось лише урядові ФРН.

Старий склад Бундестагу зіграє свою роль

Наступного тижня парламентські фракції ХДС/ХСС і СДПН хочуть внести до парламенту відповідні поправки до Основного закону країни. Для їх ухвалення необхідна більшість у дві третини голосів. Консерватори і соціал-демократи отримають її, якщо і "зелені" проголосують за поправки, про що вони заздалегідь попередили.

Хоча федеральний парламент було переобрано 23 лютого, нинішній його склад зможе працювати до першого засідання депутатів нового скликання, яке відбудеться 24 березня. У ньому для більшості у дві третини голосів ХДС/ХСС і СДПН знадобиться підтримка або Лівої партії, або ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Ультраправі відкидають реформування механізму "боргового гальма", а ліві проти збільшення військових витрат.

Спецфонди попри "боргове гальмо" - як це можливо?

Плани зібрати сотні мільярдів євро вражають. Для масштабу: весь федеральний бюджет Німеччини у 2024 році склав 467 мільярдів євро. З них лише 25 мільярдів було профінансовано за рахунок кредитів, а решта - надходження від податків і зборів. Так минулого року вдалося вписатись у вимоги "боргового гальма".

Але є ще спецфонди - частина активів держави, що управляється окремо від бюджету, а тому "боргове гальмо" на них не поширюється. Крім того, бундестаг затверджує їх не щороку, а лише один раз - для чого необхідна більшість у дві третини голосів в обох палатах . А вже витрачати кошти з фондів можна протягом кількох років.

Колишній лідер ВДП Крістіан Лінднер на посту міністра фінансів був затятим прихильником збереження "боргового гальма"

Рахункова палата ФРН: Спецфонди - це не активи, а борги

Критики ідеї створення спецфондів говорять про них як про "творче управління" чи навіть тіньову скарбницю. Не в захваті і Федеральна рахункова палата Німеччини (Bundesrechnungshof, BRH), що контролює виконання держбюджету та урядове управління економікою. У 2023 році вона присвятила спеціальним активам окрему критичну доповідь. У ній зазначається, що у випадку спецфондів правильніше було б говорити про "спеціальні борги", оскільки це "значною мірою аутсорсингові пули позикових коштів".

Загалом BRH нарахувала 29 спецфондів, що функціонують в Німеччині. Один із перших спецфондів створили невдовзі після Другої світової війни - туди направили кошти США виділені в рамках плану Маршалла, націленого на повоєнне відновлення економік європейських країн. Одним із найбільших був Фонд стабілізації фінансової системи Німеччини (SoFFin), сформований після світової фінансової кризи 2008 року, - з нього можна було отримати кредит до 90 мільярдів євро. У 2020 році з'явився Фонд економічної стабільності (WSF), заснований для протидії економічним і соціальним наслідкам пандемії ковіду для німецької економіки.

Конституційний суд ФРН звузив коло спецфондів

WSF вже зіграв свою ключову роль в роботі попереднього німецького уряду, сформованого коаліцією СДПН, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП). Дозволені в рамках фонду кредити на суму понад 60 мільярдів євро не знадобилися під час пандемії, тож кабінет Олафа Шольца (Olaf Scholz) вирішив просто перевести їх до іншого спецфонду - Фонду з питань клімату і трансформації (KTF).

Фракція ХДС/ХСС у Бундестазі вважала цей крок неправомірним і звернулася до Федерального конституційного суду. Консерватори наголошували при цьому, що "боргове гальмо" має чинити реальний стримувальний вплив, аби не доводилося постійно створювати резервні фонди і міняти цілі їх використання. На їхню думку, навіть у надзвичайних ситуаціях має бути ясно, де закінчується простір для маневру держави на запозичення. Конституційний суд ФРН погодився з аргументацією позивачів, ухваливши, що термін дії дозволів на повторні позики закінчився.

100 мільярдів для Бундесверу витратять до 2027 року

Два останні федеральні спецфонди було створено 2022 року. Обидва - як наслідок вторгнення Росії в Україну. У першому Бундестаг схвалив кредитну лінію в розмірі 100 мільярдів євро для переозброєння Бундесверу, ці гроші треба витратити до 2027 року. Другий, в розмірі 200 мільярдів євро, сформували для підтримки німецької економіки в умовах енергетичної кризи, що вибухнула після російського вторгнення в Україну.

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У своєму звіті BRH підрахувала: обсяг тільки великих наявних спецфондів складає близько 869 мільярдів євро. При цьому лише десята частина цих коштів заснована на активах. Кредитний потенціал спеціальних фондів, за даними BRH, на кінець 2022 року становив близько 522 мільярдів євро. Це вп'ятеро більше, ніж було передбачено бюджетним плануванням на 2023-2027 роки з урахуванням "боргового гальма".

Відсотки за держборгом величезні

І от майбутній уряд готує ФРН до нових запозичень. Як і всі інші, їх враховуватимуть у державному боргу Німеччини і в європейських правилах боргових зобов'язань. Згідно з останніми, у країнах-членах Євросоюзу рівень держборгу не може перевищувати 60 від ВВП - інакше не забаряться штрафні санкції. Країни з рівнем держборгу від 60 до 90 відсотків ВВП повинні скорочувати його на 0,5 процентного пункту щорічно.

Держборг Німеччини, який накопичувався десятиліттями, на кінець вересня 2024 року склав майже 1,7 трильйона євро. На виплату відсотків за ним із бюджету торік пішло 33 мільярди євро. А в 2023-му навіть більше - 39 мільярдів, оскільки відсоткові ставки тоді зросли слідом за інфляцією.

Крім того, кредити беруться країнами-позичальницями на міжнародному фінансовому ринку, тому на них нараховуються відсотки. Юристи та економісти вже зараз попереджають: додаткові спецфонди, які фінансуються за рахунок екстремального збільшення держборгу, призведуть у найближчі роки до ще більшої заборгованості за відсотками. Як наслідок - бюджетна ситуація в Німеччині погіршиться, а політики матимуть ще менше можливостей для маневру.