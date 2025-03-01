Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія та Іран знайшли нові танкери для обходу нафтових санкцій США

 

Імпорт російської нафти з Далекого Сходу та іранської нафти до Китаю відновиться в березні, оскільки до перевезень приєдналися вільні від санкцій танкери, замінивши судна, які потрапили під ембарго США.

Про це пише агентство Reuters з посилання на джерела на ринку та аналітики.

Відновлення поставок санкційної нафти до Китаю послаблює побоювання щодо дефіциту, які раніше сприяли зростанню світових цін на нафту, зазначають експерти.

За даними аналітика Vortexa Емми Лі, ставки фрахту на танкери для транспортування нафти ESPO з порту Козьміно (Росія, Далекий Схід) до Китаю зросли втричі. Це сприяло тому, що з 11 січня по 20 лютого щонайменше 17 суден, не підсанкційних у США, приєдналися до цього маршруту.

Частина цих суден раніше використовувалася для перевезення санкційної нафти, особливо з Балтійського регіону, або транспортувала нафтопродукти, зазначає Лі.

Дані LSEG показують, що 11 танкерів, які не перебувають під санкціями США, нещодавно долучилися до перевезень між Росією та Китаєм.

За оцінками трейдерів, ставки фрахту з Далекого Сходу Росії до північного Китаю зараз становлять приблизно 4-4,5 мільйона доларів.

За словами Лі, завантаження нафти ESPO в лютому повернулися до середнього рівня 2024 року - 920 000 барелів на добу після падіння до 860 000 барелів у січні. Раніше очікувалося, що в лютому поставки ESPO до Китаю знизяться до 780 000 барелів на добу.

Серед інших факторів збільшення експорту російської нафти - зниження переробки на російських НПЗ через удари українських дронів, що залишає більше сирої нафти для експорту.

Імпорт іранської нафти до Китаю відновився до 1,4 млн барелів на добу в період з 1 по 20 лютого після падіння до майже дворічного мінімуму - менше 800 000 барелів на добу в січні, свідчать дані Vortexa.

Обсяги іранської нафти, що прямували до провінції Шаньдун, перевищили 1,1 млн барелів на добу і перевищили середній показник 2024 року, згідно з цими даними.

За даними Kpler, поставки іранської нафти до Китаю в лютому зросли до 771 000 барелів на добу, порівняно з 692 000 барелів у січні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4313
  0,0827
 0,20
EUR
 1
 43,1134
  0,3808
 0,88

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес