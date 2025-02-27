Центробанк Росії за три роки «надрукував» 8 трильйонів рублів для бюджету та держкомпаній

Російська влада після повномасштабного вторгнення РФ в Україну запустила масштабну грошову емісію, щоб за допомогою "друкарського верстата" покрити дефіцит бюджету та профінансувати держкорпорації, залучені до мегапроєктів Кремля. Так, від початку 2022 року до жовтня 2024 року грошова база - тобто обсяг грошей Центрального банку РФ у фінансовій системі - підскочила на 8,2 трлн руб.

Про це йдеться в розрахунках російйських економістів, передає The Moscow Times.

Порівняно з періодом до повномасштабної війни темпи грошової емісії Центробанку РФ практично подвоїлися: за 2019-2022 роки грошова база зросла лише на 4,3 трлн руб.

Головним механізмом запущеного друкарського верстата стали операції ліквідними активами Фонду національного добробуту. Хоча російська влада стверджує, що "витрачає" фонд на латання бюджетних дірок та інвестпроєкти, насправді валюта та золото з ФНД залишаються у власності держави, а змінюється лише формальний власник - з російського Мінфіну на ЦБ РФ.

Мінфін Росії продає золото та валюту російському Центробанку, а той, щоб розплатитися, проводить емісію рублів за курсом.

Центробанк Росії проводить компенсуючі операції так званого "дзеркалювання": він продає частину юанів із ФНД на біржі, вилучаючи з обороту "надруковані" рублі. Але їхній обсяг мізерний порівняно з емісією. Так, операції з ФНД склали 4,5 трлн руб., а біржові інтервенції - лише 300 млрд руб. У результаті грошова база збільшилася на 4,2 трлн руб.

Тільки за минулий рік Центробанк РФ "надрукував" 1,3 трлн руб. для бюджету та ще 1 трлн руб. - для держкомпаній, випливає з даних Мінфіну.

Крім операцій із ФНД фінансова база зросла з допомогою кредитів, які російський ЦБ видавав банкам: це 4,5 трлн руб. - у 45 разів більше, ніж у співвідносний періоддо повномасштабного вторгнення в Україну.

За грошової базою в Росії різко зросла грошова маса - тобто загальний обсяг рублів у економіці. Агрегат М2, який включає готівку, а також усі кошти на рахунках, збільшився минулого року на 19,2%, роком раніше - на 19,4%, а 2022 року - на 24,4% і досяг рекордних 117,2 трлн руб. За три роки рублева маса в економіці збільшилася на 51 трлн руб., або 77%.

"За останні 25 років не було жодного епізоду такого зростання за такий короткий проміжок часу", - говорив у грудні директор Департаменту грошово-кредитної політики ЦБ Росії Андрєй Гаган.

Стан російської економіки

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн руб., а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд - найнижчого рівня з 2008 року.

Однак до того повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті, а 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) - до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року - $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.

Раніше стало відомо, що висока інфляція в Росії виявилася однією з ключових проблем не тільки для населення, а й для бізнесу. Під час опитування 150 підприємств різних галузей із 43 регіонів саме інфляцію обрали 56,7% респондентів як головну перешкоду для роботи.

Сам Путін на щорічній пресконференції 19 грудня констатував, що інфляція у Росії становить 9,2%-9,3% назвав цей рівень "тривожним сигналом".

У серпні видання Bloomberg писало, що перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані, а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.