Компанія з Казахстану в обхід санкцій постачала до Росії високоточні верстати для ВПК

Металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій переправлялися до Росії, з'ясував The Insider.

Розслідувачі встановили ланцюжок посередників під час продажу високоточних корейських верстатів, які необхідні підприємствам російського військово-промислового комплексу (ВПК).

За даними видання, казахстанська компанія BGM Production LLC завезла з Південної Кореї щонайменше 10 комп'ютеризованих центрів металообробки Hyundai Wia загальною вартістю понад $5 млн. Верстати доставлялися до Казахстану через митний пункт на кордоні з Китаєм.

Торік компанія BGM Production ввозила верстати цієї ж марки та комплектовання до них до Росії, задекларувавши металообробну техніку приблизно на $4 млн. Покупцем виступала фірма "Промрайзер", виторг якої в 2023 році становив понад 650 млн рублів.

До того, як дані про держзакупівлі у РФ засекретили, було відомо, що верстати Hyundai Wia купували, наприклад, АТ "НВЦ Газотурбобудування "Салют" (виготовляє реактивні авіадвигуни), АТ "Новосибірський механічний завод "Іскра" (випускає промислові засоби підривання) і АТ "Каменськ-Уральський літак" (виготовляє гальмівні системи і колеса для військових і цивільних літаків).

Південнокорейська Hyundai Wia вважається одним із лідерів ринку високоточних сучасних металообробних верстатів. Ця компанія, заснована як авторемонтна майстерня, зараз входить до холдингу Hyundai Motor Group і посідає провідні позиції в галузі верстатобудування та робототехніки.

Металообробні центри під комп'ютерним керуванням - один із найважливіших елементів, необхідних для повноцінної роботи військової промисловості. Тільки сучасні багатовісні верстати можуть забезпечити рівень точності, необхідний для виготовлення ефективної зброї.

До початку повномасштабної війни в Україні основними постачальниками верстатів високого класу точності до Росії були Німеччина, Швейцарія та Японія. Потім їхнє місце зайняли постачальники з Тайваню та Південної Кореї, чому з різним ступенем успіху намагаються протидіяти уряди цих країн.

Казахстан - один із важливих хабів так званого паралельного імпорту в Росію, за допомогою яких країна-агресор ввозить підсанкційні товари з Євросоюзу чи США. Використання Росією обхідних маршрутів стало настільки масштабним, що Захід почав вводити вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії.

Так, у вересні 2023 року США внесли до чорних списків близько 150 юридичних та фізичних осіб, які засвітилися в постачанні продукції подвійного призначення до Росії.

У жовтні того ж року Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану назвало некоректними повідомлення, що країна заборонила експорт до Росії 106 товарів, зокрема дронів, чипів та електроніки. Відомство заявило, що Казахстан лише посилив експортний контроль.