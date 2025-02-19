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АНАЛІТИКА

Компанія з Казахстану в обхід санкцій постачала до Росії високоточні верстати для ВПК

 

Металообробні центри Hyundai Wia, які завозилися до Казахстану нібито для внутрішнього споживання, насправді в обхід санкцій переправлялися до Росії, з'ясував The Insider.

Розслідувачі встановили ланцюжок посередників під час продажу високоточних корейських верстатів, які необхідні підприємствам російського військово-промислового комплексу (ВПК).

За даними видання, казахстанська компанія BGM Production LLC завезла з Південної Кореї щонайменше 10 комп'ютеризованих центрів металообробки Hyundai Wia загальною вартістю понад $5 млн. Верстати доставлялися до Казахстану через митний пункт на кордоні з Китаєм.

Торік компанія BGM Production ввозила верстати цієї ж марки та комплектовання до них до Росії, задекларувавши металообробну техніку приблизно на $4 млн. Покупцем виступала фірма "Промрайзер", виторг якої в 2023 році становив понад 650 млн рублів.

До того, як дані про держзакупівлі у РФ засекретили, було відомо, що верстати Hyundai Wia купували, наприклад, АТ "НВЦ Газотурбобудування "Салют" (виготовляє реактивні авіадвигуни), АТ "Новосибірський механічний завод "Іскра" (випускає промислові засоби підривання) і АТ "Каменськ-Уральський літак" (виготовляє гальмівні системи і колеса для військових і цивільних літаків).

Південнокорейська Hyundai Wia вважається одним із лідерів ринку високоточних сучасних металообробних верстатів. Ця компанія, заснована як авторемонтна майстерня, зараз входить до холдингу Hyundai Motor Group і посідає провідні позиції в галузі верстатобудування та робототехніки.

Металообробні центри під комп'ютерним керуванням - один із найважливіших елементів, необхідних для повноцінної роботи військової промисловості. Тільки сучасні багатовісні верстати можуть забезпечити рівень точності, необхідний для виготовлення ефективної зброї.

До початку повномасштабної війни в Україні основними постачальниками верстатів високого класу точності до Росії були Німеччина, Швейцарія та Японія. Потім їхнє місце зайняли постачальники з Тайваню та Південної Кореї, чому з різним ступенем успіху намагаються протидіяти уряди цих країн.

Казахстан - один із важливих хабів так званого паралельного імпорту в Росію, за допомогою яких країна-агресор ввозить підсанкційні товари з Євросоюзу чи США. Використання Росією обхідних маршрутів стало настільки масштабним, що Захід почав вводити вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії.

Так, у вересні 2023 року США внесли до чорних списків близько 150 юридичних та фізичних осіб, які засвітилися в постачанні продукції подвійного призначення до Росії.

У жовтні того ж року Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану назвало некоректними повідомлення, що країна заборонила експорт до Росії 106 товарів, зокрема дронів, чипів та електроніки. Відомство заявило, що Казахстан лише посилив експортний контроль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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