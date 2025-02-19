Кирило Дмитрієв. Що відомо про перемовника Росії у Саудівській Аравії

У вівторок у Саудівській Аравії пройшли перші перемовини між США та Росією щодо завершення війни в Україні та співпраці між обома країнами. Одним із головних представників російської сторони був Кирило Дмитрієв - чоловік із цікавою історією відносин з Україною та США.

49-річний Кирило Дмитрієв не був присутній в залі для перемовин, але його присутність в складі делегації є ознакою того, наскільки важливим для Володимира Путіна є економічний потенціал переговорів, вважає кореспондент ВВС Пол Кірбі.

Дмитрієв близький із російським президентом, про нього давно знають в США, а ще він родом із Києва.

Дмитрієв і Україна

Кирило Дмитрієв народився в 1975 році в Києві. У 1990-х він познайомився з американською родиною, яка розповіла йому про можливості навчання у США та як стати іноземним студентом.

У результаті Дмитрієв потрапив у Каліфорнію, де вчився в коледжі, а потім вступив до Стенфордського університету. Після закінчення навчання з відзнакою працював у Goldman Sachs і McKinsey, а пізніше здобув ступінь MBA у Гарварді.

У Росію Дмитрієв переїхав у 2000 році, отримавши посаду заступника гендиректора в компанії IBS. Через два роки він став директором з інвестицій у Delta Private Equity - цю структуру створили в рамках фонду Росія-США за підтримки американського президента Білла Клінтона.

Пізніше фонд перетворили на Американо-російський фонд з економічного та правового розвитку, у 2015 році російська влада визнала його "небажаною організацією".

Цікаво, що з 2007 по 2011 рік Кирило Дмитрієв також очолював український інвестиційний фонд Icon Private Equity з капіталом близько мільярда доларів - в основному це були гроші Віктора Пінчука, затя колишнього президента України Леоніда Кучми.

Пінчук, пише російське видання Медуза, порекомендував Кирила Дмитрієва Володимиру Дмитрієву (вони не родичі), який на той час очолював ВЕБ - державну корпорацію розвитку Росії. Ці двоє переконали тодішнього президента Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна створити незалежний інвестиційний фонд.

Так виник Російськ фонд прямих інвестицій, і Кирило Дмитрієв його очолив.

Дмитрієв і США

За словами Дмитрієва, на переговорах із американцями він зосередиться на майбутніх економічних відносинах зі США.

"Нам також необхідно реалізувати спільні проєкти, в тому числі, наприклад, в Арктичному регіоні та інших областях".

Важливо, що Дмитрієв разом із саудівським спадковим принцом Мухаммедом бін Салманом зіграв ключову роль в роботі зі Стівом Віткоффом в обміні ув'язненими між США і Росією, який відбувся перед телефонною розмовою Трампа з Путіним минулого тижня, пише кореспондент ВВС Пол Кірбі.

Завдяки посаді в Фонді прямих інвестицій в Дмитрієва є багато зв'язків на Близькому Сході - у Катарі, Саудівській Аравії, ОАЕ. У правліннях і радах директорів фондів цих країн засідають голови країн та урядів, а ще їхні родичі - до всіх цих людей має доступ Кирило Дмитрієв.

У Дмитрієва також тісні зв'язки з сім'єю Путіна - його дружина близька з однією із дочок російського президента.

І мало хто з росіян знає фінансовий і діловий сектор Америки краще, ніж Дмитрієв - випускник Гарвардської школи бізнесу та колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs.

Ще під час першого президентського терміну Трампа Дмитрієв став відомий у США як росіянин зі зв'язками в Кремлі - тоді він активно шукав контактів із Вашингтоном, пише кореспондент ВВС Сергій Горяшко.

Саме так його описували в звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання Росії у вибори в США-2016 та можливу змову Трампа з Кремлем.

Тоді зусилля Дмитрієва були не надто успішними. Одним із його візаві став Рік Герсон - друг Джареда Кушнера, затя Трампа. Дмитрієв розраховував, що Герсон виведе його на Кушнера.

Герсон і Дмитрієв тоді підготували план урегулювання відносин Росії та США. Йшлося про п'ять пунктів - спільна боротьба з тероризмом, зусилля з непоширення зброї масового ураження, взаємовигідні економічні проєкти, діалог з тем, де країни в думках не сходяться, і налагодження "довіри у спілкуванні між ключовими представниками обох держав".

Останні три пункти подібні на те, про що, за офіційними даними, делегації Росії та США поспілкувалися в Ер-Ріяді у вівторок.

У 2017 році Герсон передав той план Кушнеру, а той нібито навіть пообіцяв показати його "потрібним людям", але в результаті на пропозиції так ніхто і не відреагував.

Спецпрокурор Мюллер у своєму звіті зазначив, що Дмитрієв постійно називав Путіна своїм "босом" в переписці з Герсоном.