Фінансові новини
- |
- 16.02.25
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Будівництво вугільних електростанцій у Китаї досягло найвищого рівня за останні десять років
16:16 16.02.2025 |
У 2024 році Китай розпочав будівництво вугільних електростанцій загальною потужністю 94,5 ГВт - це найбільший показник за майже десять років.
Про це пише Financail Times.
Дослідники з "Центру досліджень енергетики та чистого повітря" (Crea) та "Глобального енергетичного моніторингу" (GEM) зазначають, що ці темпи суперечать заявам влади про скорочення викидів.
Водночас країна активно розвиває відновлювані джерела енергії: у 2024 році було встановлено 356 ГВт вітрових та сонячних потужностей - це майже дорівнює всій генерації США.
Президент Сі Цзіньпін раніше заявляв, що викиди вуглецю в країні досягнуть піка до 2030 року, а до 2060 року Китай стане кліматично нейтральним.
При цьому Китай є найбільшим у світі джерелом парникових газів, на його частку припадає близько 30% від загальносвітового обсягу викидів.
Однак дослідники вказують на кілька причин, чому Китай продовжує розширювати вугільну генерацію. По-перше, компанії зобов'язані викуповувати законтрактовані обсяги вугільної електроенергії, що не стимулює їх переходити на "зелені" джерела.
По-друге, через відсутність єдиного національного енергоринку регіони самостійно будують ТЕС для регулювання навантаження в мережі, навіть якщо ці потужності не є критично необхідними.
Дослідники також зазначають, що 75% нових вугільних проєктів профінансували вугледобувні компанії, що зацікавлені у збереженні попиту на своє паливо.
При цьому середня завантаженість вугільних електростанцій у країні становить лише 50%, а поява нових потужностей ще більше знизить їх використання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції
ТОП-НОВИНИ
|США прагнуть міцного і тривалого миру для України - Венс
|Зеленський: я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, крім Путіна, але лише після того, як ми підготуємо спільний план з Трампом
|Кабмін обмежив торговельну націнку на ліки: 35% – для аптек, 8% – для дистриб'юторів
|Лідери країн Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Келлог розповів, якими можуть бути поступки РФ задля миру
|Келлоґ бачить за столом переговорів Україну, Росію, США, тоді як місце Європи за ним малоймовірне
|Келлог: Рішення щодо виборів має ухвалюватися в Україні
|Глава МЗС Німеччини розповіла про свої переговори з Рубіо і Келлогом
|Чому Трамп хоче зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії
|Держсекретар Рубіо вперше поговорив з Лавровим
Бізнес
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів