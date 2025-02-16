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АНАЛІТИКА

Будівництво вугільних електростанцій у Китаї досягло найвищого рівня за останні десять років

 

У 2024 році Китай розпочав будівництво вугільних електростанцій загальною потужністю 94,5 ГВт - це найбільший показник за майже десять років.

Про це пише Financail Times.

Дослідники з "Центру досліджень енергетики та чистого повітря" (Crea) та "Глобального енергетичного моніторингу" (GEM) зазначають, що ці темпи суперечать заявам влади про скорочення викидів.

Водночас країна активно розвиває відновлювані джерела енергії: у 2024 році було встановлено 356 ГВт вітрових та сонячних потужностей - це майже дорівнює всій генерації США.

Президент Сі Цзіньпін раніше заявляв, що викиди вуглецю в країні досягнуть піка до 2030 року, а до 2060 року Китай стане кліматично нейтральним.

При цьому Китай є найбільшим у світі джерелом парникових газів, на його частку припадає близько 30% від загальносвітового обсягу викидів.

Однак дослідники вказують на кілька причин, чому Китай продовжує розширювати вугільну генерацію. По-перше, компанії зобов'язані викуповувати законтрактовані обсяги вугільної електроенергії, що не стимулює їх переходити на "зелені" джерела.

По-друге, через відсутність єдиного національного енергоринку регіони самостійно будують ТЕС для регулювання навантаження в мережі, навіть якщо ці потужності не є критично необхідними.

Дослідники також зазначають, що 75% нових вугільних проєктів профінансували вугледобувні компанії, що зацікавлені у збереженні попиту на своє паливо.

При цьому середня завантаженість вугільних електростанцій у країні становить лише 50%, а поява нових потужностей ще більше знизить їх використання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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