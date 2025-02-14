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Атомна енергетика та газ: Франція та Індія домовилися про два великі проєкти
12:12 14.02.2025 |
Індія планує спільно з Францією розробити нове покоління ядерних реакторів. Так, країни підписали меморандум про партнерство в створенні передових модульних реакторів та малих модульних реакторів (SMR) й уклали довгострокову газову угоду.
Про це пише Bloomberg.
Рішення є результатом зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Франції Еммануеля Макрона.
Як зазначається, Індія прагне відродити інтерес до ядерно-енергетичного потенціалу країни, обіцяючи спрощені правила для постачальників і понад $2 млрд державних ресурсів на дослідження.
Значна частина цих коштів буде використана на дослідження та розробку малих і модульних реакторів, або SMR, нової технології, яка набуває популярності, оскільки її швидко створити та легше адаптувати до вимог мережі.
Цей клас реакторів можна збирати в місцях, де неможливо побудувати більші ядерні установки. Їхня гнучкість робить їх привабливими для компаній, які прагнуть скоротити викиди та дотримуватись екологічних норм на експортному ринку.
До 2033 року Індія планує мати щонайменше п'ять SMR місцевого виробництва.
У минулому обидві країни співпрацювали в цьому секторі, включно з проведенням переговорів про будівництво найбільшої в світі атомної електростанції в західному штаті Індії Махараштра. Втім, прогрес у цьому проєкті був повільним через суворі правила Індії для виробників ядерних реакторів.
Що стосується газової угоди, її уклали французька компанія TotalEnergies та індійська державна нафтогазова компанія GSPC (Gujarat State Petroleum Corporation Limited) строком на 10 років, пише LIGA.net.
На сайті Total сказано, що вона передбачає постачання 400 тис. тонн скрапленого природного газу (шість вантажів на рік), починаючи з 2026 року.
Газ розглядається як важливий елемент енергетичного переходу в Індії і допоможе подолати дедалі більший дефіцит природного газу в штаті Гуджарат. Він є чистішою альтернативою для промисловості, приготування їжі та транспорту, що допомагає зменшити викиди парникових газів та забруднення.
Раніше стало відомо, що новий коаліційний уряд Бельгії збирається змінити політику відмови від ядерної енергетики та ще на 10 років продовжити експлуатацію двох реакторів, а також побудувати нові.
Перед тим повідомлялося, що уряд Польщі виділить 60,2 млрд злотих ($14,7 млрд) на фінансування проєкту своєї першої атомної електростанції, який все ще очікує на схвалення Європейського Союзу.
У листопаді минулого року Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР). Партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).
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