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Ціна на російську сиру нафту впала нижче $60 за барель після санкцій США
23:14 06.02.2025 |
Ціна на російську сиру нафту вперше з грудня опустилася нижче за цінову межу $60 за барель. Це одна з кількох ознак того, що нові санкції США завдають шкоди Росії, пише Bloomberg.
Продавці Urals, основного експортного сорту російської нафти, змушені миритися зі знижками до $16 за барель. Такої низької ціни не було з травня.
Після оголошення США нових санкцій знижка на нафту марки Urals у балтійському порту Приморськ щодо оцінки Argus, ключового європейського зразка North Sea Dated, різко зросла, досягнувши в середу $15,70 за барель.
Urals у точці експорту також дешевшає порівняно з ціною доставлення до Індії. Ця знижка досягла $13 за барель, що також найбільше з травня. Щотижнева оцінка фрахту Argus для перевезення нафти з Приморська до Індії теж зросла.
Ціновий поріг $60 встановили ще наприкінці 2022 року. Країни G7 домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.
За цей час Росія навчилася обходити обмеження, використовуючи "тіньовий флот" танкерів, часто з невідомими страховиками чи власниками, для постачання нафти на нові ринки, насамперед в Азії. Завдяки цьому російська нафта продається вище встановленої цінової межі протягом більшої частини року.
У відповідь країни G7 почали накладати санкції на танкери й компанії, залучені до цих тіньових операцій. У грудні 2024 року країни Північної Європи також домовилися посилити перевірки страхування російських танкерів, які проходять через основні європейські протоки: Ла-Манш, Ересунн, Данські протоки.
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