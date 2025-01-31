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АНАЛІТИКА

Посилення санкцій США: китайські банки знову блокують платежі в Росію

 

Посилення американських фінансових санкцій, під які наприкінці 2024 року потрапив Газпромбанк, а 2025 року - десятки компаній посередників, які постачали товари в обхід обмежень, - спричинило нову хвилю проблем у розрахунках із Китаєм.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Bloomberg.

Транскордонні платежі, зокрема в юанях, знову гальмуються китайськими банками, розповіли топ-менеджери двох російських експортерів сировини.

За словами джерел агентства, кредитні організації КНР стурбовані останніми діями адміністрації Джо Байдена, що пішла, і вимагають більше часу на аналіз транзакцій.

Крім фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, Мінфін США вніс у "чорні списки" близько 100 компаній, зокрема китайських, яких звинуватив у порушенні обмежувальних заходів проти Росії.

Крім того, під блокуючі санкції потрапив киргизький Керемет-банк, який, за американськими даними, проводив валютні платежі для ПСБ - опорного банку російської "оборонки".

Посилення західних санкцій призвело до падіння російського експорту наприкінці 2024 року. За жовтень-грудень на вивезенні товарів за кордон економіка заробила $99,6 млрд - на 7% менше, ніж у четвертому кварталі минулого року.

У грудні спад експорту досяг 19% у річному вираженні (до $31,3 млрд), а профіцит торговельного балансу стиснувся до $5,6 млрд - найнижчого значення з 2020 року.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Росія
 

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