У російському уряді поскаржилися на дефіцит 140 тисяч IT-спеціалістів

Російській економіці потрібно близько 100 тис. розробників програмного забезпечення та 40 тис. фахівців з баз даних та мереж.

Про це заявив голова Мінпраці РФ Антон Котяков, передає The Moscow Times.

"Ми сьогодні бачимо додатковий попит в економіці: близько 100 тис. осіб на розробників програмного забезпечення, плюсом близько 40 тис. - це ще молоді хлопці-фахівці з баз даних та мереж, тобто [дефіцит] близько 140 тис.", - сказав Котяков.

Він додав, що на нестачу кадрів зважатимуть при розподілі контрольних цифр прийому до навчальних закладів.

За словами Котякова, для кращої підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки було скориговано п'ять професійних стандартів. Це дозволить зробити освітні програми для айтішників такими, що відповідають сучасним вимогам.

Котяков також зазначив, що дефіцит робочих спеціальностей у Росії досяг 70% від загальної нестачі кадрів.

Незважаючи на те, що в Росії, за даними Мінпраці РФ, не вистачає від 740 тис. до 1 млн IT-фахівців, великі компанії масово скорочують айтішників та зменшують кількість вакансій для програмістів.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів. Так, звільнення відбуваються в ІТ-підрозділах великих компаній - VK, МТС і "Сбер", і останній почав знижувати витрати, планує відмовлятися від співпраці з розробниками ІТ-продуктів на аутсорсі.

Раніше стало відомо, що російський аналог Microsoft Office провалився: з компанії звільнили всіх топменеджерів, а фірма не має жодного великого клієнта.

До того повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.

Згодом російські IT-компанії заявили, що висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" готує масові звільнення у своєму центральному офісі: чисельність центрального апарату та філії в Санкт-Петербурзі можуть скоротити з 4100 до 2500 осіб.

Після цього російський "Сбербанк" розпочав масштабну кампанію зі скорочення співробітників у своїх дочірніх структурах: "Купері", "МегаМаркеті", "СберЛогістиці" та "Самокаті". Усі чотири підрозділи входять до Ecom.tech - команди, яка розробляє рішення для e-commerce, і насамперед банк вирішив позбутися програмістів і розробників.