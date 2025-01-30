Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У російському уряді поскаржилися на дефіцит 140 тисяч IT-спеціалістів
23:50 29.01.2025 |
Російській економіці потрібно близько 100 тис. розробників програмного забезпечення та 40 тис. фахівців з баз даних та мереж.
Про це заявив голова Мінпраці РФ Антон Котяков, передає The Moscow Times.
"Ми сьогодні бачимо додатковий попит в економіці: близько 100 тис. осіб на розробників програмного забезпечення, плюсом близько 40 тис. - це ще молоді хлопці-фахівці з баз даних та мереж, тобто [дефіцит] близько 140 тис.", - сказав Котяков.
Він додав, що на нестачу кадрів зважатимуть при розподілі контрольних цифр прийому до навчальних закладів.
За словами Котякова, для кращої підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки було скориговано п'ять професійних стандартів. Це дозволить зробити освітні програми для айтішників такими, що відповідають сучасним вимогам.
Котяков також зазначив, що дефіцит робочих спеціальностей у Росії досяг 70% від загальної нестачі кадрів.
Незважаючи на те, що в Росії, за даними Мінпраці РФ, не вистачає від 740 тис. до 1 млн IT-фахівців, великі компанії масово скорочують айтішників та зменшують кількість вакансій для програмістів.
У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів. Так, звільнення відбуваються в ІТ-підрозділах великих компаній - VK, МТС і "Сбер", і останній почав знижувати витрати, планує відмовлятися від співпраці з розробниками ІТ-продуктів на аутсорсі.
Раніше стало відомо, що російський аналог Microsoft Office провалився: з компанії звільнили всіх топменеджерів, а фірма не має жодного великого клієнта.
До того повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.
Згодом російські IT-компанії заявили, що висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.
Пізніше стало відомо, що "Газпром" готує масові звільнення у своєму центральному офісі: чисельність центрального апарату та філії в Санкт-Петербурзі можуть скоротити з 4100 до 2500 осіб.
Після цього російський "Сбербанк" розпочав масштабну кампанію зі скорочення співробітників у своїх дочірніх структурах: "Купері", "МегаМаркеті", "СберЛогістиці" та "Самокаті". Усі чотири підрозділи входять до Ecom.tech - команди, яка розробляє рішення для e-commerce, і насамперед банк вирішив позбутися програмістів і розробників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
ТОП-НОВИНИ
|У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
|Протягом місяця критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|У відповідь на санкції Грузія заявила, що виходить із ПАРЄ
|Рада Україна-НАТО обговорила подальшу підтримку України та наближення до Альянсу
|У російському уряді поскаржилися на дефіцит 140 тисяч IT-спеціалістів
|Британія призначила торгового представника в Україні
|США переживають рекордний дефіцит торгівлі на тлі погроз Трампа митами
|ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає ініціювати дострокові вибори
Бізнес
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов
|X запускає платіжний додаток X Money у партнерстві з Visa
|Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі
|NVIDIA почне поступово відмовлятися від підтримки старих відеокарт, зокрема легендарної GTX 1060
|NVIDIA називає китайську ШІ-модель від DeepSeek «чудовим досягненням у галузі ШІ»
|Звідки взявся DeepSeek та хто стоїть за ШІ-лабораторією, яка шокувала Кремнієву долину
|Гендиректор OpenAI вважає китайську ШІ-модель DeepSeek «вражаючою»