Каллас назвала принципи створення «Європейського космічного щита»

Країни-члени ЄС мають спільний інтерес, щоб побудувати «космічний щит» для захисту космічної інфраструктури у тісній взаємодії з міжнародними партнерами.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ й політики безпеки Кая Каллас на конференції Європейського космічного агентства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Безпека наших супутників - це безпека наших суспільств. Вона відповідає інтересам кожної країни-члена, тож ЄС має вирішувати ці виклики спільно. Це передбачено Стратегічним компасом ЄС та космічною стратегією ЄС з безпеки й оборони. Це також буде відображено в Білій книзі щодо майбутнього європейської оборони. Щоб захистити себе у космосі, ми наразі розробляємо новий "Європейський космічний щит"», - сказала висока представниця ЄС.

Вона наголосила на важливості трьох ключових пріоритетів: належне інформування, спроможність на дії у відповідь на недружню діяльність та колективна оборона.

«Ми маємо знати, хто і що робить у космосі і що саме може становити загрозу. ЄС має щорічні закриті аналітичні зведення щодо характеру таких загроз на основі даних розвідки країн-членів. Ми також тісно співпрацюємо із національними космічними командуваннями, які надають регулярну інформацію щодо загроз на орбіті», - сказала Каллас.

Другим елементом "Європейського космічного щита", за її словами, має стати ухвалення правових норм, які нададуть ЄС спроможність відповідати на атаки в космосі.

«Ми мусимо відповідати на такі атаки. Маємо розглядати заходи з покарання за це так само, як за кібератаки... У грудні минулого року ми вперше застосували санкції у відповідь на гібридні атаки, зокрема проти прихованих підрозділів російських розвідувальних служб», - нагадала висока представниця ЄС.

Щодо спільної оборони, за її словами, відповідно до положень Угоди ЄС у разі нападу на будь-яку країну ЄС або на її територію всі інші члени Євроспільноти зобов'язані надати допомогу всіма доступними засобами. Це поширюється і на протидію космічним загрозам.

Представниця ЄС наголосила, що Європа має будувати свій захист у тісній координації із близькими міжнародними партнерами на двосторонній та на багатосторонній основі, зокрема, із США, НАТО і в межах ООН.

«ЄС і США є найважливішими партнерами у сфері безпеки. Ми маємо бути союзниками у космосі також. Очевидно, що космос є частиною внутрішнього порядку денного США, - президент Трамп заявив, що хоче доставити «зорі й смуги» (мається на увазі прапор США - ред.) на Марс. Тож у питаннях безпеки ми мусимо працювати разом, оскільки маємо тих самих стратегічних противників і повинні запобігати конфліктам у відкритому космосі», - сказала Каллас.

Вона зауважила, що ЄС має намір також тісно співпрацювати з іншими партнерами, включаючи Австралію, Республіку Корея і Японію. На багатосторонньому рівні ЄС розвиватиме співробітництво з НАТО, яка залишається ключовим елементом європейської безпеки, та з ООН, що надає міжнародну платформу для космічної дипломатії та обговорення відповідальної поведінки у космосі.

«Ми маємо встановити в космосі міжнародний порядок разом з нашими партнерами в усьому світі. Є реальний ризик того, що космос може перетворитися на «Дикий Захід», де зможуть вижити лише найміцніші. Ми не можемо цього допустити. Разом ми завжди набагато сильніші та більш захищені", - підкреслила висока представниця ЄС.