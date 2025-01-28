Китайські НПЗ зупиняють виробництво через нові податки на паливо

Кілька незалежних нафтопереробних заводів (НПЗ) у східному Китаї припинили роботу або планують це зробити на невизначений період обслуговування, оскільки нові китайські тарифи й податкова політика ще більше занурюють їх у збитки, повідомили Reuters джерела НПЗ і торгівлі.

Рідкісні збої відбуваються у період зародження консолідації другої за величиною нафтопереробної промисловості у світі, коли китайський попит на паливо досягає раніше, ніж очікувалося, піка, і прагнення Пекіна виправити неефективність починає вичавлювати найслабші з малих незалежних заводів, відомих як «чайники».

Принаймні чотири заводи сумарною річною потужністю перероблення приблизно 18 млн метричних тонн, або 320 тис. барелів на день (б/д), або закрили установки перегонки сирої нафти (CDU) цього місяця, або планують у лютому після того, як Пекін скоротить знижки на податок на споживання, сплачуваний за імпорт сировини, повідомили джерела.

Заводи, розташовані у центрі нафтоперероблення провінції Шаньдун, включають підприємства, якими керують Shandong Shangneng Group, Kelida Petrochemical, Wonfull Petrochemical і China Overseas Energy Technology (Shandong), згідно з даними джерел, знайомих із ситуацією.

Жодна з компаній не має державних квот на імпорт сирої нафти, що обмежує їхні варіанти сировини й робить їх менш конкурентоспроможними, ніж інші. Замість цього вони переробляють мазут прямої перегонки, напівочищений продукт або схожий на гудрон важкий залишок, який називається бітумною сумішшю, на транспортне паливо або асфальт.

На початку 2025 року Китай підвищив імпортні тарифи на мазут і ввів зміни в податкові знижки. «Згідно з новою політикою заводам дуже важко підтримувати виробництво», - сказав менеджер на умовах анонімності через політику компанії.

Його завод, який працював на 20% потужності з листопада після того, як не мав збитків протягом 18 місяців, не має дати відновлення роботи, додав менеджер.

Інші заводи працювали в середньому на 50% потужності до зміни політики, за оцінками одного джерела в галузі.

Жоден із чотирьох заводів не відповів на запити про коментарі.

Згідно з новим податковим режимом, нафтопереробники отримують знижки обсягом приблизно 50%-80% від 1 218 юанів ($167,18) за метричну тонну податку на споживання, сплаченого за імпорт сировини, порівняно з повними знижками раніше.

Це фактично підвищило вартість сировини на $33-83 за тонну, або на $5, до $12,8 за барель, спричинивши збитки від 300 до 600 юанів за тонну, за оцінками трьох галузевих торгових менеджерів.

Зупинки знижують попит на прямогонний мазут, що призвело до зниження премій на російську прямогонну суміш мазуту М100, яку трейдери востаннє оцінювали на рівні близько $50 за тонну порівняно з еталонними сингапурськими котируваннями 380-cnt на базі постачання, знизившись більш ніж на $10 з грудня.

Ціни на бітумну суміш, що в основному надходить із Венесуели й перевантажується поблизу Малайзії, залишаються відносно стабільними на базовому рівні нафти ICE Brent мінус $7 за барель для березневих надходжень у Шаньдун, що підтримується запитами від заводів, які мають квоти на нафту, але побоюються зростаючих витрат.