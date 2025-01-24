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АНАЛІТИКА

США дозволили Індії розвантажити підсанкційні танкери до 27 лютого

 

Сполучені Штати пояснили Індії, що підсанкційні танкери з російською нафтою мають бути розвантажені до 27 лютого. Про це заявив міністр нафтової промисловості Індії Панкадж Джейн, пише Reuters.

"Відбувся раунд роз'яснень із боку OFAC (Управління контролю за іноземними активами США). Вони офіційно пояснили, що крайній термін - 27 лютого", - сказав Джейн у відповідь на питання про судна, що потрапили під санкції.

Він додав, що дедлайн для завершення фінансових транзакцій - 12 березня.

Міністр зазначив, що Індія продовжить купувати російську нафту, якщо її ціна буде нижчою за введене західними країнами обмеження в $60 за барель і якщо вона продаватиметься без участі компаній і танкерів, що потрапили під санкції.

Росія - основний постачальник нафти в Індію, яка є третім за величиною імпортером і споживачем у світі. У 2024 році Росія експортувала в Індію 1,7 млн барелів нафти на день - майже половину морських постачань.

Індія не запроваджувала санкції щодо російської нафти, а тамтешні нафтопереробники заробляли на дешевшій російській сирій нафті.

За оцінками S&P Global Commodity Insights, Сургутнєфтєгаз і Газпром нєфть, проти яких спрямовані запроваджені США 10 січня санкції, забезпечували близько 20% російського експорту в Індію. Крім того, підсанкційні танкери перевозили 450 000 барелів на день, що становить чверть усіх постачань.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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