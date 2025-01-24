Фінансові новини
- |
- 24.01.25
- |
- 23:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США дозволили Індії розвантажити підсанкційні танкери до 27 лютого
22:42 24.01.2025 |
Сполучені Штати пояснили Індії, що підсанкційні танкери з російською нафтою мають бути розвантажені до 27 лютого. Про це заявив міністр нафтової промисловості Індії Панкадж Джейн, пише Reuters.
"Відбувся раунд роз'яснень із боку OFAC (Управління контролю за іноземними активами США). Вони офіційно пояснили, що крайній термін - 27 лютого", - сказав Джейн у відповідь на питання про судна, що потрапили під санкції.
Він додав, що дедлайн для завершення фінансових транзакцій - 12 березня.
Міністр зазначив, що Індія продовжить купувати російську нафту, якщо її ціна буде нижчою за введене західними країнами обмеження в $60 за барель і якщо вона продаватиметься без участі компаній і танкерів, що потрапили під санкції.
Росія - основний постачальник нафти в Індію, яка є третім за величиною імпортером і споживачем у світі. У 2024 році Росія експортувала в Індію 1,7 млн барелів нафти на день - майже половину морських постачань.
Індія не запроваджувала санкції щодо російської нафти, а тамтешні нафтопереробники заробляли на дешевшій російській сирій нафті.
За оцінками S&P Global Commodity Insights, Сургутнєфтєгаз і Газпром нєфть, проти яких спрямовані запроваджені США 10 січня санкції, забезпечували близько 20% російського експорту в Індію. Крім того, підсанкційні танкери перевозили 450 000 барелів на день, що становить чверть усіх постачань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія передала Раді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
|Офіційно. Контракт з директоркою АОЗ продовжили. Погодження Міноборони не знадобилося
|Україна завершує реформу для залучення тих, хто досяг 18-25 років до лав ЗСУ - заступник голови ОП
|Пожежі, вибухи і закриті аеропорти: які наслідки масованого удару дронів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|У Трампа назвали ціну на нафту, яка змусила б РФ піти на переговори
|Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією
|ЗМІ: ЄС навряд чи включить російський СПГ у новий пакет санкцій
|Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
|Британія замовила для України виробництво артилерійських стволів на 75 млн доларів
|США дозволили Індії розвантажити підсанкційні танкери до 27 лютого
Бізнес
|Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року
|Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд
|Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
|Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ
|Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу
|TikTok погодиться на угоду, щоб залишитися доступним у США