У Росії за рік із аптек зникли 134 життєво важливі препарати

У Росії продовжує скорочуватися кількість доступних ліків. Так, за останній рік із полиць російських аптек зникли 134 життєво важливі препарати. Серед медикаментів, які більше не продаються в РФ, - 20 препаратів проти онкології, 5 антибіотиків, 3 протиепілептичні засоби, а також інсуліни для вагітних, імунодепресанти, препарати проти мігрені, алергії, туберкульозу, ВІЛ та малярії.

Про це пише The Moscow Times.

Відсутність ліків у аптеках змушує росіян шукати їх на чорному ринку, і близько 40% препаратів, що більше не продаються, можна знайти у перекупників.

Чати з продажу ліків у месенджерах набирають популярності з весни 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли на РФ були накладені міжнародні санкції. Загалом росіянам доступно понад 40 каналів, через які можна купити все - від вітамінів до протипухлинних засобів.

У 2024 році учасники чатів публікували в середньому 17,5 тис. оголошень щомісяця - це в 2,5 раза більше, ніж рік тому.

І хоча "чорний ринок" ліків існував завжди, після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни попит зріс, оскільки багато світових фармкомпаній перестали поставляти в Росію медикаменти.

За словами одного з перекупників, кожні 3-6 місяців якісь ліки зникають із російських аптек - і тоді їх починають шукати в чатах. У 2024 році 1280 препаратів мали попит на "чорному ринку", майже половини з них немає в аптеках.

За даними Росстату, 2023 року виробництво ліків у Росії зросло на 7,2%, а через півроку - ще на 14,6%. Майже 80% життєво важливих ліків виробляють у РФ, стверджувало відомство. Проте більшість російських препаратів мають побічні ефекти, яких немає в імпортних ліків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 28 іноземних фармвиробників пішли з російського ринку, інші скоротили імпорт. При цьому російські фармкомпанії не можуть замінити гравців, що пішли: 88% із 40 російських фармкомпаній, опитаних у серпні-вересні 2023 року, розповіли, що пріоритет для них - створення нових ліків, а не імпортозаміщення, яке стало необхідним після виходу з ринку частини західних фірм.

Ситуація з ліками в Росії

У жовтні минулого року повідомлялося, що в російських аптеках стали закінчуватися широко застосовувані антибіотики.

На тлі зникнення західних ліків у Росії за першу половину 2024 року різко скоротилася кількість клінічних досліджень нових медичних препаратів.

Перед тим повідомлялося, що російська влада готує жорсткі обмеження на закупівлі імпортних ліків та медичних виробів для державних клінік та лікарень. Із 1 січня 2025 року в ході держзакупівель має застосовуватися правило "другий зайвий": імпортні препарати будуть виключені з конкурсу, якщо надійшла хоч одна заявка від російського постачальника.

Хоча західні санкції не торкнулися безпосередньо постачання ліків до Росії, не менше 28 іноземних фармкомпаній повністю пішли з російського ринку, а асортимент імпортних препаратів у російських аптеках почав стрімко скорочуватися.

За 2023 рік з полиць російських аптек зникло 1,3 тис. найменувань зарубіжних препаратів, а їх сукупний асортимент зменшився на 20% - до 6,4 тис. позицій.

Порівняно з рівнями, які були до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, з ринку зник кожен третій імпортний препарат, випливає із підрахунків DSM Group. Сукупні поставки імпортних ліків до Росії скоротилися минулого року на 9%, до 1,7 млрд упаковок, а за окремими препаратами, включно з базовими антибіотиками ряду пеніцилінів, спад став дворазовим.