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АНАЛІТИКА

Китай повернув іноземні фільми в кінотеатри для стимулювання витрат споживачів

 

Іноземні фільми повертаються на кіноекрани Китаю, де сукупні касові збори у 2024 році впали до мінімумів за десятиліття, якщо виключити роки пандемії COVID-19.

За даними China Movie News, 2024 року відвідувачам китайських кінотеатрів було запропоновано 93 нові іноземні картини, що є максимумом із 2019 року.

Останніми роками Державне управління кінематографії Китаю (China Firm Administration, CFA), що відповідає за узгодження показів у країні іноземної кінопродукції, припиняло доступ на ринок будь-яким кінокартинам, які могли вважатися занадто прозахідними або такими, що не відповідають геополітичним пріоритетам країни.

Так, на тлі погіршення відносин США і Китаю під час першого президентського терміну Дональда Трампа відомство відмовило в прокаті багатьом картинам зі США, включно з блокбастером 2022 року "Топ Ган: Меверік", і не видало дозволів жодному з фільмів, що розповідають про всесвіт коміксів Marvel.

Ситуація почала змінюватися в середині минулого року. Тоді виконавчий віцепрезидент CFA Мао Юй пообіцяв проявляти більше відкритості в узгодженні показів іноземних картин. Він зазначив, що китайський кіноринок перебуває в стані кризи, зумовленої, крім іншого, нестачею якісного контенту і зростанням популярності стримінгових платформ.

У серпні влада Китаю включила розширення пропозиції в кінотеатрах до свого плану зі стимулювання споживчих витрат, які в майбутньому мають стати ключовим фактором зростання економіки країни.

За офіційними даними, торік китайці стали менше витрачати на покупки, які не належать до предметів першої необхідності, такі як ювелірні вироби та косметика. Понад 20% респондентів, опитаних Beacon Research Institute, заявили, що скоротили витрати на подорожі, ресторани, одяг і покупки в магазинах.

Касові збори кінотеатрів колись вважалися ключовим показником споживчих витрат у Китаї, особливо в періоди тривалих свят. Локдауни, введені під час пандемії, завдали галузі болючого удару, від якого вона все ще не оговталася.

Відвідуваність кінотеатрів знову опиниться в центрі уваги під час святкування Нового року за Місячним календарем, яке розпочнеться найближчими днями. Усе свідчить про те, що цього року новорічні показники кінотеатрів будуть високими: кількість попередніх замовлень квитків у кіно на святкові дні перевищила позначку 100 млн за рекордно короткий час.

Зростання інтересу значною мірою пов'язане з поверненням іноземних картин. Їхня частка в касових зборах, що впали в Китаї майже на чверть торік, збільшилася до 21%, показують дані платформи з продажу квитків Maoyan.

Два міжнародні блокбастери, "Ґодзіла і Конґ: Нова імперія" та мультфільм "Хлопчик і птах", увійшли в десятку найкасовіших фільмів 2024 року в КНР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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