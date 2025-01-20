Вартість фрахту нафтових танкерів на китайських маршрутах подвоїлася

Вартість оренди нафтового супертанкера на ключових маршрутах до Китаю подвоїлася після того, як США запровадили санкції проти росії, що свідчить про те, наскільки цей крок перевернув світовий ринок судноплавства, пише Bloomberg.

Санкції потрясли ринок вантажних перевезень, який донедавна мав справу з меншим попитом через обмеження пропозиції, прохолодну китайську економіку й ослаблення напруженості на Близькому Сході. Кількість підтверджених рейсів не сильно змінилася, але пул доступних кораблів швидко скоротився, а на певних маршрутах існує гостра конкуренція.

За даними Балтійської біржі, добові ставки для дуже великих перевезень сирої нафти на маршруті «Близький Схід-Китай» зросли на 112%, до $57 589 за тиждень до 17 січня після того, як 10 січня Вашингтон наклав санкції на майже 160 танкерів, що перевозили російську нафту. подорож США з Перської затоки до Китаю підскочила на 102%, тоді як із західної Африки до Китаю спостерігалося збільшення 90%.

Останніми днями великі китайські нафтопереробники поспішають купувати нафту з Близького Сходу, Африки й Америки, щоб компенсувати втрати російської нафти. Минулого тижня VLCC від Перської затоки США до Китаю було найнято за $9,5 млн порівняно з низьким діапазоном у $7 млн за останні кілька місяців, як показують дані з доставлення. Індійська нафтова корпорація також розкуповує близькосхідні барелі, посилюючи тиск.

Існує занепокоєння, що тарифи на танкери можуть залишатися високими, якщо обраний президент Дональд Трамп, який має принести присягу пізніше в понеділок, займе більш жорстку позицію щодо Тегерана.

«Ставки можуть утриматися на цих рівнях, якщо Трамп зменшить тиск на постачання іранської нафти, що більш імовірно, ніж ні», - сказав Джунджі Тінг, сингапурський аналітик судноплавства компанії Oil Brokerage Ltd.

Наростальний попит на VLCC, які можуть перевозити близько 2 млн барелів нафти, також впливає на вартість менших суден, які, як правило, вважаються менш рентабельними на довших маршрутах. Ставки на Suezmaxs, які містять близько 1 млн барелів, зросли через підвищений попит і обмежену пропозицію, йдеться у звіті суднового брокера SSY.