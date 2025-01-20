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Китай знизив закупівлі російського вугілля у 2024 році на тлі санкцій
13:04 20.01.2025 |
Китай, найбільший імпортер вугілля у світі, у 2024 році зменшив закупівлі російського вугілля, натомість збільшивши імпорт від інших ключових постачальників, зокрема з Австралії, у рік рекордного імпорту вугілля.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Закупівлі Китаю минулого року сягнули історичного максимуму - 547,2 мільйона тонн, що становить рекордні 41% світової торгівлі вугіллям, згідно з дослідженням LSEG.
Минулого року імпорт із провідного постачальника Індонезії зріс на 8% до 236,99 мільйона тонн, хоча це нижче загального зростання імпорту вугілля, яке склало 14,4%.
Росія залишилася другим за величиною постачальником вугілля для Китаю, але стала єдиним ключовим виробником, чиї поставки до Китаю скоротилися у 2024 році. Китайський імпорт із Росії зменшився на 7% порівняно з рівнем 2023 року, до 93,86 мільйона тонн, через санкції, відновлені імпортні мита Китаю та експортні збори, які Росія запровадила протягом року.
Натомість австралійські експортери стали найбільшими вигодонабувачами рекордного імпорту. Поставки з Австралії зросли на 59% порівняно з попереднім роком, до 83,24 мільйона тонн, перевищивши рівень 2020 року - останнього повного року перед тим, як Китай ввів неофіційну заборону на імпорт австралійського вугілля.
У 2020 році Китай імпортував 77,51 мільйона тонн австралійського вугілля, а в 2021 і 2022 роках практично припинив ці закупівлі. Обмеження були скасовані в січні 2023 року на тлі покращення відносин між Пекіном і Канберрою, що також відновило торгівлю ячменем і вином.
Імпорт вугілля з Монголії до Китаю зріс на 19%, до 82,82 мільйона тонн, завдяки покращенню інфраструктури на кордоні. Проте за обсягом постачань Монголія поступилася Австралії та опинилася на четвертому місці.
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