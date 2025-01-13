У Росії стала банкрутом одна з найбільших державних IT-компаній

Одна з ключових російських державних IT-компаній, яка за останні 10 років отримала мільярди рублів із бюджету РФ на найбільші проєкти цифровізації економіки, стала банкрутом.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, із заявою до суду про власну фінансову неспроможність звернулося ТОВ "Національний центр інформатизації" (НЦІ) - дочірня структура держкорпорації "Ростех", яка набула статусу "єдиного центру компетенцій у галузі цифрових технологій".

Компанія, яка займалася IT-обслуговуванням чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії, розвивала та підтримувала різні російські державні інформаційні системи, обслуговувала IT-системи Пенсійного фонду, а також розробляла програмне забезпечення для "Пошти Росії", "Росатома" та системи "Безпечне місто" з десятками тисяч камер для стеження за громадянами, зіткнулася з фінансовими проблемами у 2023 році.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії, яке замовили у НЦІ проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за системою "Безпечне місто" відмовилося приймати п'ятий етап робіт і звернулося до Слідчого комітету, звинувативши компанію в шахрайстві на 670 млн руб.

Сплачувати контракт відомство також відмовилося.

У повідомленні про майбутнє банкрутство на сайті Федресурсу РФ як кредитори НЦІ названі ТОВ "Цифрові медичні сервіси" ("дочка" державного "Ростелекому"), а також "Ер-Телеком Холдинг".

Судове засідання щодо банкрутства НЦІ призначено на 22 січня цього року.

У середині грудня минулого року повідомлялося, що російський бізнес починає скорочувати команди ІТ-спеціалістів, незважаючи на жорсткий дефіцит кадрів. Так, звільнення відбуваються в ІТ-підрозділах великих компаній - VK, МТС і "Сбер", і останній почав знижувати витрати, планує відмовлятися від співпраці з розробниками ІТ-продуктів на аутсорсі.

Раніше стало відомо, що російський аналог Microsoft Office провалився: з компанії звільнили всіх топменеджерів, а фірма не має жодного великого клієнта.

До того повідомлялося, що кожна друга компанія в Росії (54%) зіткнулася з дефіцитом кадрів в ІТ-сфері та технологічній галузях. Більшість компаній називають проблему з кадрами для IT-напрямку найгострішою. При цьому дефіцит кваліфікованих фахівців фіксується не тільки в IT-сфері, а й в інженерії, медицині, хімії, екології, науці та інших галузях.

Згодом російські IT-компанії заявили, що висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.

Наприкінці того місяця повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.